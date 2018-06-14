11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna geldik. İslam dünyası Ramazan Bayramını eda etmeye hazırlanıyor. Bayram hazırlıkları arasında en başta ise bayram namaz saatlerinin öğrenilmesi geliyor.

Ramazan'ı eda eden Adıyamanlılar; " Adıyaman'da Ramazan Bayram Namazı ne zaman?" "Adıyaman'da bayram namazı saat kaçta?" sorularını sormaya başladılar.

ADIYAMAN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Peki Adıyaman'da bayram namazı saat kaçta? İşte cevabı...

16 Mayıs Çarşamba günü başlayan Ramazan Ayı'nın sonuna geldik. Evlerde hummalı bayram hazırlıkları başladı. Temizlikler, tatlılar yapıldı, bayramlıklar alındı...

Bayram heyecanının yaşandığı güzide illerimizden biri de Adıyaman... Adıyaman'da vatandaşlar Ramazan bayram saatini merak ediyor... Adıyaman'da saat 05.48'de Bayram Namazı kılınabilecek.

Adıyaman Merkez ilçesinde Bayram Namazı 05.48'de kılınacak. Peki Adıyaman'ın ilçelerinde bayram namazı saatleri kaç?

İşte Adıyaman ve ilçelerinde bayram namazı saatleri:

ADIYAMAN 5:48 BESNİ 5:50 ÇELİKHAN 5:48 GERGER 5:44 GÖLBAŞI-ADY 5:51 KAHTA 5:47 SAMSAT 5:48 SİNCİK 5:46 TUT 5:49 :

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar.

Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir. İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler.

Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

ADIYAMAN'DA BAYRAM HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Vatandaşların Ramazan Bayramını huzur içinde geçirmeleri için yoğun bir şekilde çalışan Adıyaman Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, Adıyamanlıların bayramı bayram tadında geçirmesi için 24 saat görevinin başında olacak.

Bayram öncesi ve süresince oluşabilecek aksaklıkların anında giderilmesi, mezarlık ile ibadethane bakımları gibi konularda çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, halkın daha rahat bir bayram geçirebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor.

15, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel temizlik, ibadethane temizliği ve genel mezarlık bakımı, Ramazan Bayramında da bayram namazı sonrası mezarlık ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlara peksimet ve meyve suyu dağıtımı, zabıta müdürlüğü tarafından seyyar satıcıların yerlerinin belirlenmesi ve belediye otobüslerinin bayram süresince ücretsiz hizmet vermesi gibi başlıca çalışmalar tamamlandı.

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