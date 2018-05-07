Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

DHA'nın haberine göre, ev ve iş yerleri su altında kalan vatandaşlar küreklerle temizlik yaparken, itfaiye ekipleri ise ilçede bulunan evlerdeki yağmur sularını tahliye etti.

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