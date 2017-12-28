Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 15 yaşındaki sporcusuna tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan uluslararası sertifikaya sahip antrenör tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, uluslararası boks antrenörlüğü sertifikasına sahip 45 yaşındaki Adnan D. ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencisi olan boksör 15 yaşındaki M.K. ve diğer sporcular, kulüpler arası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak için Mersin'e gitti gitti. İddiaya göre antrenör, burada M.K.'ya tecavüz etti. 15 yaşındaki M.K. Mersin'den Adıyaman'a döndüğünde durumu ailesine anlattı. Aile polise giderek antrenör hakkında şikayette bulundu.

Polis, savcılığın talimatıyla antrenör Adnan D.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Adnan D. daha sonra Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Adli makamlar şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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