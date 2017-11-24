Adıyaman'da tütün protestosuna müdahale

Adıyaman'da, OHAL kapsamında basın açıklamaların yasaklanmasına rağmen tütün yasağını protesto etmek isteyen gruba, polis biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. İl Emniyet Müdürü Metin Alper de AA muhabirine, olayda gözaltına alınanların sayısının 101'e yükseldiğini, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

DHA'nın haberine göre, Adıyaman Valiliği tarafından geçen hafta OHAL kapsamında alınan kararla, izinsiz her türlü basın açıklaması 30 gün süreyle yasaklandı. Meclise sevk edilen torba yasa tasarısındaki, makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası uygulanmasını, protesto etmek amacıyla sabah saatlerinde Ulucami Mahallesi'ndeki Tütüncüler Pazarı önünde protesto etmek isteyen çok sayıda kişi, Atatürk Caddesi üzerinden Adıyaman Valiliği önüne yürümek istedi.



Polisin yasak kararını hatırlatıp dağılmalarını istediği kalabalık, uyarılara rağmen dağılmayınca TOMA'dan basınçlı suyla gruba müdahale edildi. Kısa süreli dağılmanın ardından kalabalık, gruplar halinde yeniden toplandı. Polisin anonslarda uyardığı gruplar, eylemi sürdürünce biber gazıyla müdahale edildi. Gruptakilerden bazıları hafif yaralanırken, polis çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı. Yaralananlar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, gözaltına alınanlar ise emniyete götürüldü. Olayda çevredeki bazı işyerlerinin camları da kırıldı.

VALİLİK: PROVOKATÖRLER, GAZ BOMBASI VE TAŞLARLA SALDIRDI



Adıyaman Valiliği, tütün yasa tasarısını protesto amacıyla toplanan grup arasında, yüzlerini gizleyen bazı kişilerin güvenlik güçlerine gaz bombası ve taşlarla saldırdığını kaydetti. Valilikten yapılan açıklamada, art niyeti kişilerin provokatif girişimlerde bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:



"İlimiz merkezde gerçekleşen tütün eylemi ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan bu eylemin, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, Valilikten izin alınmadan yapıldığı; bu eylemin durdurulması noktasında güvenlik güçlerinin bütün ikazlarına rağmen, bazı provokatörlerin eylemi kendi amaçları doğrultusunda provoke ettiği, kentin ana yollarını trafiğe kapatarak, aynı zamanda kentin değişik noktalarında birleşerek, belirli gruplar halinde yasadışı sloganlar atıp Valiliğe yürümeye çalıştıkları görülmüştür. Güvenlik güçlerinin yasa dışı olan bu yürüyüşü sonlandırmaları için bütün iyi niyetli uyarı ve ikazlarına rağmen, kalabalık kitle içerisinde bulunan yüzleri maskeli bazı provokatörlerin güvenlik güçlerine gaz bombası ve taşlarla saldırmaları üzerine bazı güvenlik güçleri yaralanmış, göstericilerin saldırgan tavırlarını sürdürmeleri üzerine müdahale edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, sağduyulu davranarak olayları büyümeden kontrol altına almıştır. Bu eylemde, yasal bir zemini olmayan tütün ekimi ve ticaretini üretici lehine düzenleyen kanun tasarısını bahane ederek, huzur ve hoşgörü kenti olan ilimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan provokatörlere destek vermeyen gerçek tütün üreticileri ile Adıyamanlı hemşehrilerimize gösterdikleri sağduyudan dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz."

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN: TÜTÜNE TÜMDEN YASAK GETİRİLİYORMUŞ GİBİ HALKIMIZI YANILTMAYA ÇALIŞANLAR VAR



TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, algı operasyonları ile Adıyaman'ın huzurunun bozmaya çalışıldığını kaydetti.

TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, son dönemlerde özellikle ve planlı bir şekilde algı operasyonları ile Adıyaman'ın huzurunu bozmaya çalışanlara Adıyaman halkının itibar etmeyeceğini vurguladı. Ahmet Aydın, "Huzur kentimizin tüm sorunlarını bir ve beraberce çözmeye devam edecek ve halkımızın refahını, hayat standardını daha da yükselteceğiz. Meclis'ten çıkan torba kanun ile sanki tütüne tümden yasak getiriliyormuş gibi yalan,yanlış ve mesnetsiz bilgilerle halkımızı yanıltmaya çalışanlar var. Tam tersine eskiden beri satışı tümden yasak olan tütün, kooperatif kurmak sureti ile serbest ve yasal hale geliyor. Halkımızın alın teri olan kıyılmış sarmalık tütün ile ilgili mücadelemiz ile Başbakanımızın ve hükümetimizin çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde tarihi bir adım atılmıştır. Halihazırda bir gramının dahi satışı yasak olan tütüne ilk defa yasal bir çerçeve kazandırılmıştır. Tütün üreticimiz artık rahat bir şekilde ürettiği tütününü yasal çerçevede (kaçak muamelesi görmeden) üretici kooperatifleri aracılığıyla serbest bir şekilde satacaktır. Halkımızın geçmişten beri gelen bu talebini aşağıdaki kanun metni ile çok şükür hayata geçirdik.

Böylece, kaçak olarak nitelenen ve satışı yasak olan tütün ilk kez Yasal altyapıya kavuşmaktadır. Ancak, bunun dışında ve tamamen yasa dışı yollarla bu işi yapanlara ilişkin cezai müeyyide öngörülmektedir. Kaldı ki, yasanın yürürlük tarihi süreç oturana kadar 1.7.2018'e uzatılmıştır" dedi.

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