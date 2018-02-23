Adıyaman’da vakaya giden ambulansı kamyonetle takip ederek önünü kesen şahıs, sağlıkçılara saldırdı.



İHA'nın haberine göre olay, önceki gece meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde alkollü bir kişi kaldırımda sızdı. Vatandaşlar yağmur yağışı altında kaldırımda uzanan şahıs için 112 acil sağlık hizmetlerinden ambulans talebinde bulundu. Ambulans siren çalarak hızlı bir şekilde olay yerine hareket etti. Ancak Karapınar Caddesi üzerinde bir kamyonet ambulansı sıkıştırmaya çalıştı. Ambulansı takip eden kamyonet sürücüsü, Gölbaşı Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nın kesişme noktasında ambulansın önüne geçti. Ambulansı durduran ve içerisindeki sağlık görevlilerine hakaret eden şahıs, ambulansın içerisinde hasta olmadığı halde siren çalmasından rahatsız olduğunu belirterek saldırmaya çalıştı. Görevliler Emine K., Merve G. ve Serhat D.’nin içinde bulunduğu ambulansın önünü kesen şahıs Serhat D.’ye tekme attı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ



Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Şahıs kamyonetine binerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık görevlileri şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri ambulansın önünü keserek sağlıkçıları darp etmeye çalışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.



Sağlık Müdürü Erdoğan Öz yaptığı yazılı açıklamada ‘Beyaz Kod’ verildiğini belirterek, “Ambulansın hastaya giderken boş olması lazım. Ambulans vakaya müdahale için gidiyor. Konuyla ilgili bize bilgi verildi. Biz de Beyaz Kod verdik. Müdürlük olarak biz de yasal sürece dahil olacağız” dedi.

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