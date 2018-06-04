Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kınık köyünde hayvan otlatan Muhammed Cihan Akbaş (24) ile kardeşi Davut Akbaş'ın (22) bulunduğu alana yıldırım düştü.

AA'nın haberine göre, yıldırımın isabet ettiği kardeşler, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Cihan Akbaş, burada yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Davut Akbaş'ın tedavisi sürdürülüyor.

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