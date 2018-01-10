Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda belirli dönemlerde yapılan dezenfekte ilaçlaması ekipler tarafından yapıldı. Cezaevinin mutfağına böcek ilacı sıkılarak "mutfağa girilmemesi" yönünde uyarı yapıldı.

İHA'nın haberine göre; uyarıya rağmen mutfağa giren hükümlüler ilaçtan etkilenince mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi nedeniyle cezaevi revirine başvurdu. Mahkumların sayısının artması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans çağrıldı.

Cezaevine ambulansların birisi girdi, birisi çıktı. Mahkumlar Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sığmayınca özel hastanelere kaldırıldı. Özel hastaneler de zehirlenen mahkumlarla doldu taştı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 72, özel hastanelere ise 32 kişi kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve birçoğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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