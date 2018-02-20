Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndan, Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından Afrin'e gitmek üzere yola çıkan otobüslerle zırhlı araçlar, Kilis'e uğurlandı.

Askeri konvoyun Besni ilçesinden geçişi sırasında çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Askerlerin otobüsle ilçe merkezinden geçişi sırasında vatandaşlar, askerleri uğurlamak üzere binlerce araçlık konvoy oluşturdu.

AA'nın haberine göre; güvenlik önlemleri altında geçiş yapan güzergah üzerinde toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK, bizleri de Afrin'e götürün" sloganları attı.

Atatürk Caddesi'nde ilerleyen konvoyun önünde vatandaşlar kurban keserek dualar etti.

Bir grup vatandaş da cadde üzerinde dev Türk bayrağı açarak konvoya destek verdi. Kalabalık arasında bulunan bazı yaşlı amca ve teyzelerin, konvoyun geçişi sırasında duygulanarak göz yaşlarını tutamadıkları görüldü.

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