Adıyaman'dan Bolu'ya geldi, 3 günde işten çıkartıldı

Adıyaman'da oturan ve geçen yıl Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Handan Bilir, Bolu'da hastanelere yemek servisi yapan şirketin İş Kurumu'nun internet sayfasındaki iş ilanına başvuru yaptı. Aldığı davet üzerine kente gelerek şirket yetkilileriyle görüşen Bilir, gıda mühendisi olarak işe kabul edildi. Bilir, geçen 23 Ağustos'ta şirketin yemek hizmeti verdiği İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhanesinde işe başladı.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Adıyaman'a giden Bilir, tatilin ardından eşyalarını toplayıp eşi 38 yaşındaki Necmettin Bilir ve 3 yaşındaki kızı ile birlikte Bolu'ya taşındı. Şirket, tatilin ardından işine devam eden Handan Bilir ile 11 Eylül'de 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Handan Bilir, Sağlık Mahallesi'nde kiraladığı evine henüz eşyalarını yerleştirmeden 14 Eylül'de şirket tarafından işten çıkarıldı. Handan Bilir, sözleşme imzalamalarına rağmen gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını söyleyerek savcılığa suç duyurusundu bulundu.
'MAĞDUR DURUMDAYIZ'
Handan Bilir, şirketin iş başvurusunu kabul etmesi ardından kızıyla birlikte Osmaniye'ye gidip diplomasını aldığını ve işverene faksladığını, ardından da işe başladığını söyledi. 23 Ağustos'ta işe başlamasından sonra bayram tatili nedeniyle memleketine gittiğini, dönüşte eşyalarını toplayıp Bolu'ya taşındıklarını anlatan Bilir, şöyle konuştu:
"Hiçbir problem yoktu. 11 Eylül'de sözleşme yaptık. 14 Eylül tarihinde benim işten çıkışımı verdiler. Evimizi taşıyıp geldik ve burada mağdur durumdayız. İşime güvenip biz buraya geldik. Kızımı da kreşe yazdırdım. Eşim de orada işini bırakıp geldi. Burada mağdur durumdayız. Şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Gereken neyse yapacağım."
Necmettin Bilir de şirketin kendilerini mağdur ettiğini, şimdi eşiyle birlikte sabahtan akşama kadar Bolu sokaklarında iş aradıklarını söyledi.
ŞİRKET: PERFORMANSI YETERLİ GÖRÜLMEDİ
Şirket yöneticileri ise Handan Bilir'in sözleşmesinin iş performansı yeterli görülmediği için fesh edildiğini söyleyerek, "Gıda mühendisi istihdam etmek zorunda olmamız nedeniyle İşkur üzerinden yaptığımız ilana başvuru yapan Bilir ile görüşmelerin ardından kendisini işe aldık. Bayram tatili sonrası da kendisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladık. İstihdam ettiğimiz gıda mühendisi ile iş sözleşmesi yapmak zorundayız. Sözleşme, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Gıda Mühendisleri Odası için yapılması gereken bir prosedür. 1 aylık deneme süresi var. Bu süre içerisinde kendisinin çalışma ve iş performansı yeterli görülmedi. Hastanelere de yemek servisi yapan bir şirketiz ve en küçük bir hata dahi kabul edilemez. Kendisine bir süre evini Bolu´ya taşımama konusunda da uyarıda bulunmuştuk" dedi.
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