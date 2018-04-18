Adıyaman'ı tarihi, avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sürdüren ilk insanların yaşadığı 40.000 yıl önceki Paleotik Çağ'a kadar uzanır. Adıyaman bu zengin tarihi evrelerin pek çok eserini bağrında yaşatır. Dünyaca ünlü Nemrut Dağı'ndaki dev heykeller ve tapınaksal mezar tümülüsü bunlardan en önemlisidir. İşte bu sebeple de UNESCO tarafından İnsanlığın Kültür Mirası listesine alınmıştır. Emevi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan camiler kentin dokusal büyüsüne kapılmanızı sağlar. Şimdi size tarihi bu kadar zenginliklerle dolu, tarihi zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de her zaman ayrı bir yeri olan Adıyaman'ın gezilecek yerlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak Adıyaman gezi rehberi hazırladık...
ADIYAMAN'A NASIL GİDİLİR? ŞEHİRİÇİ ULAŞIMS SEÇENEKLERİ
Adıyaman, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Orta Fırat bölümünde yer alan; kuzeyinde Malatya, batısında Kahramanmaraş, güneybatısında Gaziantep, güneydoğusunda Şanlıurfa ve doğusunda Diyarbakır illeriyle çevrili, 9 ilçesi bulunan bir ilimizdir. İstanbul Adıyaman arası 1176 kilometredir. Adıyaman'a Türkiye’nin her yerinden karayolu bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca havayolu, feribot ve demiryolu ile ulaşım imkanı vardır.
Karayolu ile Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır olmak üzere Adıyaman'a 5 güzergahtan gidilir. Havayolunu kullanacaklar için İstanbul ve Ankara'dan tarifeli uçak seferleri mevcuttur. Demiryolu ile gitmek isteyenler; Adıyaman'a 63 kilometre uzaklıkta bulunan Gölbaşı ilçesinden yapılır. Demiryolu ulaşım hattı Elazığ–Adana ve Adana–Elazığ istikametindedir.
Eğer feribotu kullanmak istiyorsanız; Adıyaman'ı Diyarbakıra bağlayan karayolu, Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyündeki feribot seferleri ile Urfa'nın Siverek ilçesine oradan da Diyarbakır’a bağlanmıştır.
Adıyaman'da şehiriçi ulaşım sıklıkla belediye otobüsleriyle sağlanır. Bunun dışında seyahatlerinizde minibüs, dolmuş ve taksilerden faydalanabilirsiniz.
ADIYAMAN GEZİLECEK YERLERİ LİSTESİNİN BAŞINDA GELEN 5 TARİHİ YER
İşte Adıyaman'ın zengin tarihi ve turistik yerlerinden sizler için derlediğimiz birkaç örnek...
NEMRUT DAĞI TARİHİ VE NEMRUT DAĞI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER
Türkiye'nin güneydoğusundaki Doğu Toros sıradağlarının en yüksek doruklarından birini taçlandıran Nemrut Dağı, Geç Hellenistik dönemde Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından (M.Ö. 69-34) tanrılarına ve atalarına minnettarlığını göstermek amacıyla yaptırdığı tapınak mezardır (Hierotheseion). Yapı, 145 metre çapında 50 metre yüksekliğinde piramit şeklindeki bir taş yonga höyüğünden oluşmaktadır. Höyüğün üç tarafı doğu, batı ve kuzey yönlerinde teraslarla çevrilidir. Doğu ve batı teraslarından iki ayrı antik yol yayılmaktadır. Tanrısal yazıtlarla tanımlanan beş devasa kireçtaşı heykeli, doğu ve batı teraslarının üst katındaki tümülüsün dışına doğru uzanmaktadır. Bunlar, her iki ucunda da bir çift koruyucu hayvan heykelinin (bir aslan ve kartal) tarafından kuşatılmıştır. Bir yazıtta "Tanrı Kral" olan Antiochus'un anıtsal mezarı, öldükten sonra gökteki diğer tanrıların ruhuna katılacağı kutsal bir dinlenme yeri olarak anlatır. Antiochus'un kutsal alanı, 1883'te bir Alman arkeolog tarafından yeniden keşfedilene kadar, yüzyıllar boyunca unutuldu. 1987'de Nemrut Dağı, UNESCO Dünya Mirası listesindeki yerini aldı. Böylece, Antiochus'un gelecek yıllarda korunması ve korunması mümkün oldu.
ARSAMEİA ÖREN YERİ
Nemrut Dağı'nın eteklerinde yer alan Arsameia, Türkiye'deki büyülü yerlerden biridir. Adıyaman'nın Kâhta ilçesinde bulunan antik bir şehirdir. Şehir, antik çağlarda Nymphaios olarak bilinen Kâhta Çayı'na yakındır. Arsameia, MÖ 3. yüzyılda, Ermeni kral Arsames (MÖ 255–225) tarafından kuruldu. Kral I. Antiochos'un kitabelerinden kentin Kommagene Krallığı'nın yazlık başkenti ve idare merkezi olduğu anlaşılıyor. Arsameia, 1951'de Alman arkeolog Friedrich Karl Dörner tarafından tesadüfen keşfedilmiştir. Dörner ve ekibi; 1953-1956 yılları arasında Amerikalı arkeolog Theresa Goel ile birlikte Arsameia'nın bilinen kabartmalarını ve tünellerini keşfetti. Güneydeki tören yolunda Mitras'ın kabartma steli, ayin platformu üzerinde Antiochos-Herakles tokalaşma steli ve bunun önünde Anadolu'nun bilinen en büyük Grekçe yazıtı, yazıtın bulunduğu yerden başlayan 158 metre derine inen bir tünel ile yazıtın batısında benzer bir kaya dehlizi bulunmaktadır. Tepe üzerindeki platformda Mithridathes Callinichos'un mezar tapınağı ve sarayı yer almaktadır. Arsameia Ören Yeri, Adıyaman'a 60 kilometre uzaklıktadır.
CENDERE KÖPRÜSÜ
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Cendere Köprüsü, il merkezine 33 kilometre uzaklıktadır. Roma köprüsü veya Septimus Severus köprüsü olarak da bilinmektedir. Roma imparatoru Septimus Severus’un (M.S. 193-211) emriyle Samosata merkezli XVI lejyonu tarafından inşa edildi. 118 metre uzunluğundaki köprünün her iki tarafında heykellerle dört Dor sütununa sahipti. Dor sütunlardan ilk ikisi Septimius Severus ve eşi Julia Domna'ya adanmıştı. Diğer iki sütun da oğulları Caracalla ve Geta adına dikilmişti. Caracalla babasının ölümünden sonra tahta geçince (MS.211-217) kardeşi Geta'yı öldürür. İmparator Caracalla, Geta’nın imajını ve adını tüm kamu binalarının yanı sıra madeni paralardan tamamen kaldırılmasını emretti. Cendere Köprüsü de bu yıkımdan nasibini alır ve Geta adına dikilen sütun kaldırılır. Köprü Roma döneminde değişik zamanlarda onarım görmüştür.
YENİ KALE
Kahta Kalesi olarak da bilinen kale Nemrut Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alır. Kommageneler tarafından inşa edilen kalenin geçmişi Hititlere kadar uzanır. Kalenin günümüzdeki görüntüsü Memluklular döneminden kalmadır. Osmanlı döneminde de kullanılan Yeni Kale'nin, Urartu, Part, Kommagene, Roma, Sasani ve Arap devletlerinin eline geçtiği bilinir. Kalede birçok kitabe mevcuttur. Bu yazıtlarda, Memluk Sultanı Kalaun’un, Melik Eşref Selahaddin Halil'in ve Melik Nasır’ın adları geçer. 350 metre yükseklikteki kaya üzerinde kurulmuş olan kalenin içinde, mescit, zindan, posta güvercinlerinin yetiştirildiği kule, hamam, Kahta Çayı'na inen gizli bir su yolu bulunur.
KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ
MÖ. 36 yılında inşa edilen büyük bir mezar höyüğü olan Karakuş Tümülüsü, yörede yaşayan insanlar tarafından üzerinde bulunan kartal heykelinden dolayı Karakuş olarak adlandırılmaktadır. Tümülüsün kuzey-güney ve doğu yönünde 4 x 9 metre yüksekliğinde sütunlar yer almaktadır. Bu mezarın yazısı M.Ö. 1. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. Kommagene Krallık ailesinin kadınlarına ait bir anıt mezardır. Tümülüsün üzeri çay taşlarının yığılmasıyla oluşturulmuştur. Kral Antiochos Theos’un yerine geçen oğlu II. Mithradates'in, dünyanın en güzel kadını dediği annesi İsias için inşa ettiği anıt mezara, Pers-Roma savaşında, pers prensleri ile evli olan kız kardeşleri Laodike ve Antiochis’in öldürülmesi ile cenazelerini annesinin yanına gömmüştür.
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