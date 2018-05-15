Adıyaman’da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Adıyaman’da sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Adıyman sahur vakitleri...

ADIYAMAN SAHUR VAKİTLERİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Adıyman’da sahur vakti (imsak) 03:32 olarak görülüyor. Adıyaman’da saat 03:32’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

ADIYAMAN'DA 2 BİN 500 AİLEYE GIDA YARDIMI

İHA'nın haberine göre, Adıyaman'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Ramazan ayı nedeniyle 2 bin 500 yetim ve yardıma muhtaç aileye gıda kolisi dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi tarafından Ramazan öncesinde 2 bin 500 aileye yardım kolisi dağıtımına başladı. Evlere kolileri bırakan gönüllüleri karşılayan muhtaç aileler teşekkür ederken dağıtımla ilgili açıklamada bulunan İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Mahmut İzci, Ramazan ayı itibari ile çalışmalarımıza başlamış olduk dün itibari ile yardımlarımızı dağıtmaya başladık. Dün yaklaşık 80 eve bugünde 130 eve gitmeyi düşünüyoruz ve kumanyalarımızı dağıtmayı hedefliyoruz. Ramazan öncesinde 500 aileye ulaşmak istiyoruz tabi ramazan ayı içerisinde de dağıtımlarımız devam edecek şuanda hazır olan 1500 kumaya paketi ve artı bin kumanya da gönüllerimiz tarafından hedefimiz var toplamda Adıyaman’da Ramazan ayı boyunca 2 Bin 500 paket kumanyayı yetim ailelerimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız inşallah. Sağ olsunlar gönüllülerimiz bizlere destek oluyorlar bizlerde onların verdiklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz Yardım kampanyamız Adıyaman’da bulunan Demokrasi Parkı'nda bulunan stant başladı. Yardım yapmak isteyenler oraya yardımlarını yapabilirler dedi.

Öte yandan yardımların Ramazan ayı boyunca sürdürüleceği bildirildi.

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