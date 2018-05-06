Olay, Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde Adıyaman Havalimanında içinde bulunduğu Sarıharman köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Uzunluğu 1 buçuk kilometre, genişliği 500 metrelik bir alanda yaklaşık 5-6 metrelik ayrılma oldu. Heyelanın meydana geldiği alan drone ile havadan görüntülendi.

Köylüler sabah kalktıklarında tarlalarının 5-6 metre kaydığını fark etti. Arazı içerisinde bulunan elektrik direği yan yatınca teller koptu. Ekili araziler yanmaması için köylüler ilk olarak elektrik akımını yetkililere kestirdi. Adıyaman Havalimanı pist uzatma çalışmaları kapsamında yapılan dolgu çalışmalarının bulunduğu alanda milyonlarca küp toprak göçtü. Buradaki çalışmalar durduruldu.

Jandarma, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek güvenlik ve ön inceleme yapıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı beraberinde Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, üniversiteden uzman öğretim görevlileri ile incelemede bulundu. Göçüğün başlangıç noktası olarak belirtilen toprak dolgu alanında incelemede bulunun ve uzmanlardan bilgi alan Vali Nurullah Naci Kalkancı, korkulacak bir durum olmadığını vurguladı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Cuma günü ufak çatlamaları meydana geldiği ve en son dün gece ciddi bir çöküntünün meydana geldiğini hep beraber gördük. Buranın zemin etüdü, jeolojik incelemeleri konusu tekrardan bir inceleme yaptıracağız. Burada çalışma şu an durdu. Hem çalışanların güvenliği açısından hem de çevrede bulunanların güvenliği açısından, köylülerimizin de tarlalarında bir takım çökmeler, açılmalar meydana gelmiş. Onları da tek tek uyardık, onların tarlalarına girmelerini şu anda doğru bulmuyoruz.” dedi.

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