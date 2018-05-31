Adli Tıp Kurumu, Diğer Sağlık Personeli (Otopsi), Sözleşmeli Büro Personeli, Teknisyen (Kimya), Teknisyen (Atölye), Mühendis (Makina, Mühendis (İnşaat), Mühendis (Fizik), Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), Destek Personeli (Hizmetli), Destek Personeli (Şoför), Biyolog, Laborant, Hemşire, İnfaz ve Koruma Memuru sözleşmeli alanlarına 200 memur alımı yapacak. Peki, Adli Tıp Kurumu memur alımı başvuru şartları neler? Adli Tıp Kurumu memur alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2018 Adli Tıp Kurumu memur alımı ile ilgili tüm detaylar...

ADLİ TIP KURUMU MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvurular 4 Haziran 2018 günü saat 10:00'da başlayıp 22 Haziran 2018 günü saat 17:00 itibarıyla sona erecek.

Başvurular Adli Tıp Kurumu’nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmekte. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecek.

Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecekler. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak , bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacak.

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

ADLİ TIP KURUMU MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 22 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ’ ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak . ( 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecek.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç ) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1 - A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d ) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e ) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f ) Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek söz leşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER