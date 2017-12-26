Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM), 24 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı (2017 Adli Yargı-2) Sınavı sonrasında merakla beklenen soru ve cevaplar yayınlandı.

ADLİ YARGI SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından 24 Aralık tarihinde uygulanan 2017-Adli Yargı-2 Sınavı'nın Temel Soru Kitapçığı, adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav soru ve cevapları ile sınav sorularını inceleyebilecekler.

Soru ve cevaplarının tamamını görüntülemek için adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapmaları gerekmektedir.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ SAYFASI

2017-Adli Yarg-2 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'lık kısmını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmadan aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

2017-ADLİ YARGI-2 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (%10)

Adli Yargı Sınavı soru ve cevapları

Adli Yargı soru ve cevapları

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı

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