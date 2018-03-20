Edinilen bilgilere göre, dün Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kişinin yaralandığı olayın ardından iki ailenin büyükleri Edremit Adliyesi arka caddesinde karşılaştı. Sözlü tartışma daha sonra ise tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İHA'nın aktardığına göre, kavgaya Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Ekipleri anında müdahale etti.

KULAĞINI KOPARTTILAR

Kavgada M.G. isimli şahısın kulağı ısırılarak kopartıldı. Konuyla ilgili kulağı ısırılan M.G., kulağını ısıran İ.E. ve F.M., B.Ç., Y.G. M.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada bir adet 7.65 mm tabanca ve bir adet bıçak ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER