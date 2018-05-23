Adliye; Hukuk ve adalet işlerine bakmakla görevli, içinde mahkemelerin, savcılıkların, icra dairelerinin bulunduğu devlet kurumudur. İl ve ilçelerde adliyeler bulunmaktadır. Adliyeler genellikle kaymakamlıkların yanında hizmet verirler ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na bağlıdırlar.
ADLİYELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Adliyelerin de diğer devlet kurumlarında olduğu gibi çalışma saatleri benzerdir. Genellikle hafta içi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
Bu açılış kapanış saatlerinde hukuki işlemlerde görev yapan avukatlar, savcılık ve diğer görevliler adliye binasında yer alırlar. Adliye'de görev alan memurların da çalışma saatleri bu zamanlardır.
Adliyeler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarla ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 15 Temmuz, 30 Ağustos gibi resmi tatil günlerinde kapalıdır. Nöbetçi adliyeler ise 24 saat yargılama işlemi yapabilmektedir. Adliyedeki işlemlerinizde bu bilgileri aklınızda bulundurmakta fayda vardır.
ADLİYENİN GÖREVLERİ
1- Hizmetin ya da hukukun izin verdiği gibi davranmak ve yasaklara uymaktır. Polisin yaptığı işlerde hukuki bir temek olması gerekmektedir. Bu hukuki dayanak da polislere adliyede görevli hukuk görevlileri tarafından verilmektedir.
2- İnsanlar arasındaki uyuşmazlıklar ve sorunlar bu binada görev alan kişiler tarafından mahkemeler yoluyla çözülür.
3- Herhangi bir suçlu kimse için yakalama, kovuşturma gibi kararlar adliye tarafından verilir.
4- Suçlu diye bilinen bir kişinin suçsuzluğunu anlayıp beraat kararı verilmesi yine adliyenin görevleri arasındadır.
5- Herhangi anlaşmazlıklar ya da adli bir olay sonrasında kişilerin ifadeleri adliyede alınır.
6- Adliyeler, vatandaşların adli sicilini yani suç geçmişinin kaydını tutarlar.
7- Mahkemesi olan kişilerin duruşmaları adliyede yapılmaktadır.
ADLİYELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Kızılay - Ankara'da bulunmaktadır. Bilgi almak ve diğer sorunlarınızla ilgili olarak için 90 (0312) 417 77 70 numaralı telefonu, 90 (0312) 419 33 70 numaralı faksı kullanabilir veya info@adalet.gov.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz.
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