Kıvanç Tatlıtuğ, “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan başlatılan soruşturmada savcılığa ifade verdi.

Muhasebecisi Erdal D. tarafından mağdur edildiği iddia edilen oyuncu, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, “Mağduriyetimizi dile getirdik” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın aktardığına göre, adliye koridorunda ve otoparkta yoğun ilgiyle karşılaşan Tatlıtuğ, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.