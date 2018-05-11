Admira Wacker - Mattersburg maç önü

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Admira Wacker, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Mattersburg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Admira Wacker 50 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Mattersburg 42 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Admira Wacker, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mattersburg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 314. İddaa'da Admira Wacker kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Mattersburg kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Admira Wacker önceki hafta Austria Vienna mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Mattersburg, Altach karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Admira Wacker, evinde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 33 gol atıp 25 gol yedi.

Mattersburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mattersburg, 23 gol atarken 26 gol yedi.