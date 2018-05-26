Admira Wacker - St. Polten maçı istatistikleri

Avusturya Bundesliga maçında Admira Wacker ile St. Polten, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. 51 puanlı Admira Wacker 5. sırada bulunuyor, St. Polten 17 puana sahip ve 10. sırada. Admira Wacker, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. St. Polten, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 271 kodlu maçı oynayanlar; Admira Wacker galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.30, St. Polten galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Admira Wacker son haftadaki Sturm Graz müsabasında 2-0 yenildi.

St. Polten, Austria Vienna karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Admira Wacker, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Admira Wacker, kendi sahasında 34 gol attı, 26 gol yedi.

St. Polten, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti. St. Polten, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 40 kez topu kendi kalesinde gördü.