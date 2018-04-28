Admira Wacker - WAC maçı istatistikleri

Admira Wacker ve WAC, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. 46 puanlı Admira Wacker 5. sırada bulunuyor, WAC 23 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Admira Wacker, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. WAC son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 371 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Admira Wacker kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, WAC sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Admira Wacker son haftadaki Austria Vienna müsabasında 2-3 kazandı.

WAC, St. Polten karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Admira Wacker, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Admira Wacker, kendi sahasında 29 gol attı, 23 gol yedi.

WAC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. WAC, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.