Admira Wacker - WAC maçı istatistikleri

Avusturya Bundesliga maçında Admira Wacker ile WAC, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Admira Wacker 46 puanla 5. sırada, WAC 23 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Admira Wacker, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. WAC, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 371 kodlu maçı oynayanlar; Admira Wacker galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, WAC galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Admira Wacker son hafta oynanan Austria Vienna maçında 2-3 kazandı.

WAC ise St. Polten karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Admira Wacker, 29 gol attı ve 23 gol yedi.

WAC, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda WAC 12 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.