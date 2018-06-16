HT Egeli'de yer alan habere göre, geçtimiz yıllarda iç ve dış hatları yenilenen İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda yolcu sayısı son 10 yılda yüzde 135 arttı.

30 milyon yolcu kapasitesi olan ve Türkiye’nin en büyük iç hat terminaline sahip olan Adnan Menderes Havalimanı’nda, 2008 yılında 5 milyon 455 bin 298 olan yolcu sayısı, yüzde 135 artışla 2017’de 12 milyon 824 bin 310 kişiye çıktı. TAV Ege Bölge Genel Müdürü Erkan Balcı, iç hatlarda 6 hava yoluyla 23 noktaya uçtuklarını dile getirerek, “Yurt dışında ise 29 hava yoluyla 25 ülkede 49 noktaya direk uçuşumuz var. Geçen yıl 81 bin 814 ticari uçağı ağırladık” dedi. Balcı, “Geçen yıl 12 milyon 824 bin 310 yolcuya hizmet verildi. Bu senenin ilk 5 aylık performansına baktığımız bir önceki yıla göre yolcu sayısında dış hatlarda yüzde 15 iç hatlar da yüzde 11’lik bir artış oldu.

Bu mükemmel bir artış. Biz bu artışın tüm yıla yayılacağına inanıyoruz. 2018 yılı bu konuda baktığınızda gerek Türkiye turizmi olarak gerek havalimanımız olarak yolcu sayısı oldukça ümit vadediyor” diye konuştu.

"Bu senenin ilk 5 aylık performansına bakıldığında bir önceki yıla göre yolcu sayısında dış hatlarda yüzde 15 iç hatlarda yüzde 11’lik bir artış oldu."

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