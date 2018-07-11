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'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Adnan Oktar ve 235 kişi gözaltına alındı. Eski kediciklerden Ceylan Özgül'den ve Adnan Oktar'a çok yakın bir isim olan Hüma Babuna'dan Adnan Oktar paylaşımları yaptı. Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan ve gruptan olaylı bir şekilde ayrılan Ceylan Özgül, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonla alakalı, "Bugün güneş daha bir güzel doğdu" paylaşımını yaptı.