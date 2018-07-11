'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Adnan Oktar ve 235 kişi gözaltına alındı. Eski kediciklerden Ceylan Özgül'den ve Adnan Oktar'a çok yakın bir isim olan Hüma Babuna'dan Adnan Oktar paylaşımları yaptı. Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan ve gruptan olaylı bir şekilde ayrılan Ceylan Özgül, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonla alakalı, "Bugün güneş daha bir güzel doğdu" paylaşımını yaptı.
İşte Ceylan Özgül'ün yaptığı o paylaşım:
Ceyda Özgül, Instagram paylaşımının ardından da Twitter hesabından şu tweetleri attı:
-Galip olan Allah’tır. Allah devletimize zeval vermesin. Yeni sistemin bereketini milletimiz gördü bu sabah güneş daha güzel doğdu. Nihayet habis bir yapılanma daha çökertildi. Başkan Erdoğan’a teşekkür ediyoruz.
- Örgüte ait evlerden magnum silahlar çıkıyor. 235 kişi şu an gözaltında. Çok şükür cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, dolandırıcılık ve şantaj yer alıyor.
- Örgütün sempatizanlarına duyuru: şu an bir suç örgütünü destekliyorsunuz. Sıra destekçilere gelecek. Devlet sizi biliyor ve görüyor. Bence iki defa düşünün! Devletin yanında olduğunu iddia eden bu korkaklar sürüsü hemen kaçarlar madem devleti o kadar seviyorsunuz ve masumsunuz, teslim olsanız...
- Şu an örgütte kod adı Dragos olan merkezi yerleşim yerinin her yerinin kameralarla olmasına şaşıran basın mensubu kardeşlerimi izliyorum. Daha çok şaşıracak Türkiye ortaya çıkanlara.
- Adnan Oktar örgütünden ayrılmış biri olarak söylüyorum, KEDİCİK kelimesi ile konuyu hafifletmenizi tavsiye etmem. Vitrinde masum görünen bu kadınların bir kısmı çift silahla geziyorlar. Türlü suçlara karıştıklarına şahidim.
ADNAN OKTAR'IN YANINDAN TERLİK VE PİJAMA İLE KAÇMIŞTI
Adnan Oktar'ın en bilinen 'kediciklerinden' Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etmişti.
Ceyda Özgül, onun yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söylemişti.
Ceylan Özgül'e ise diğer bir 'kedicik' olan Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'ün lüks yaşamı kaybettiği için bu iftiraları attığını söylemişti.
"İNGİLİZ DERİN DEVLETLERİNİN KOMPLOSU"
Adnan Oktar’a yakın isimlerden biri olan Hüma Babuna ise operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Hüma Babuna, Twitter’da “Şu anda bütün evlerimize polis baskını var İngiliz derin devletinin oyunu bu İngiliz derin devletinin Türkiye’deki oyunlarını deşifre ettiğimiz için tertemiz insanların evlerine baskın yapılıyor. Sayın Erdoğan’ı buradan bilgilendiriyorum daha evvel de fetocuların komplosu oldu” mesajını paylaştı.
“Şu anda bütün Adnan Oktar hocam ve arkadaşlarımın evlerine polis baskını var İngiliz derin devletinin oyunu bu son zamanlarda yaptığımız faaliyetler neticesinde oluyor Allah tuzaklarını başlarına geçirsin” diyen Hüma Babuna, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik şu mesajları paylaştı:
“Sayın Cumhurbaşkanımı buradan bilgilendiriyorum şu anda yine İngiliz derin devletinin bir komplosuyla karşı karşıyayız. Adnan Oktar Bey’in ve arkadaşlarının bulunduğu evlere polis baskını oluyor komplolara karşı müdahalesini istirham ediyorum.
Sayın Süleyman Soylu’yu buradan bilgilendiriyorum. Yeni bir komplo ile karşı karşıyayız polis baskınları oluyor Adnan Oktar Bey ve arkadaşlarıma baskın yapıyorlar , masum bir camiaya yapılan bu komploya dur deyin lütfen.”
ADNAN OKTAR KİMDİR?
Adnan Oktar, 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da doğdu. Asıl adının Adnan Arslanoğulları olduğu öne sürülmektedir.
Basında yayınlanan, askerliğe elverişli olduğuna dair Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) tarafından verildiği iddia edilen resmi belgelerde ise adı Adnan Oktar olarak görünmektedir.
Babasını küçük yaşta kaybeden Adnan Oktar’ın annesinin adı Mediha, babasının adı Yusuf’tur. Oktar ilk ve orta öğrenimini Ankara’da, ortaokulu Cebeci’de, liseyi Kurtuluş’ta okudu.
Liseden sonra özel bir dershaneye giderek 1979 yılında İstanbul’daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Bir süre sonra okuldan ayrılan Adnan Oktar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’ne girdi. Daha sonra bu okulu da yarım bıraktı.
Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla birçok kitap yazan Oktar, ateizm, Darwinizm ve siyonizm karşıtı görüşleriyle biliniyor.
Oktar, “kedicikler” olarak bilinen kadınlarla sık sık gündeme geliyor.
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