Adnan Oktar ve 17 bikinili 'kedicik' poz verdi!

Adnan Oktar'ın Kartal Dragos'ta bulunan lüks bir villada kedicikleriyle havuz başında verdiği poz çok konuşulacak.

Kendi televizyon kanalında "Kediciklerim" dediği genç kızlarla yaptığı programla adından söz ettiren Adnan Oktar'ın havuz başındaki fotoğrafı çok konuşulacağa benziyor.



GÖZDE KEDİCİK PAYLAŞTI



Gözde kediciklerden Yasemin Ayşe Kiriş'in sosyal medya hesabından "Yakışıklı bebeğim, sevgilim ve canım kardeşlerimle yine aşk dolu sevgi dolu nefis bir geceden" notuyla paylaştığı kare kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Adnan Oktar

kedicikler

Yasemin Ayşe Kiriş