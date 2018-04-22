Adnan Polat, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl referandumdan sonraki dönemde gayrimenkul fiyatlarında yaşanan düşüşü fark eden yatırımcıların gayrimenkul alımına yönelmesiyle satışlarda bir hareketlilik başladığını dile getiren Polat, son çeyrekten itibaren hızlanan gayrimenkul talebinin daha da artacağını düşündüğünü söyledi.



Bunun fiyatlara da etki edeceğini belirten Polat, "Aslında şu dönemlerde gayrimenkul yatırımı yapanlar bence doğru karar vermiş olur. Çünkü fiyatlar artacak. Gayrimenkul, bazı durgunluk dönemlerinden sonra dövizden, altından çok daha hızlı artıyor. Bunu bilen yatırımcı gayrimenkule döndü ve satışlarda hız başladı. Biz şu andaki gidişattan memnunuz" diye konuştu.

"KONUTBANK TARZI BİR YAKLAŞIM GEREKLİ"



Şu anda konut kredisi faizlerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Polat, orta gelir grubundakilerin gayrimenkul yatırımına girmesi için enflasyon ve faiz oranlarının düşmesi gerektiğini dile getirdi.



Polat, "Ben Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Bu faizleri aşağı indirmenin yolunu illa bulmamız lazım. Bu hayatın her alanın olduğu gibi, konut sektörünü de etkiliyor. Eğer faizler düşük olsa satışların daha da artacağına eminim" dedi.



Konutbank'ın bu anlamda bir alternatif olup olmayacağına yönelik soruya Polat, "Konutbank tarzı bir yaklaşım gerekli. Çünkü Türkiye'nin yüzde 70'inin kentsel dönüşüme, değişime uğraması şart olduğu için, bununla ilgili bir finans kurumunu olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun faizleri aşağı çekmeye de etkisi olabilir. İnşallah böyle bir şey yapılabilir" yanıtını verdi.