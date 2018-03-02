Logitech, yaratıcı işlem kadranı özellikli klavyesi CRAFT için, popüler fotoğraf düzenleme uygulaması “Adobe Lightroom Classic CC” desteğini içeren yeni güncellemesini duyurdu. Güncellemeyle birlikte, CRAFT artık Adobe Lightroom Classic CC’nin yanı sıra; Windows’ta Adobe Reader, Mac’te Preview ve Quicktime uygulamalarını da destekleyecek. Uygulama geliştiricilere yönelik üretilen “CRAFT Yazılım Geliştirme Kiti” sayesinde, uygulamaya özel kontroller entegre edilerek kullanıcı deneyimi güçlendirilirken, CRAFT’ın gelişimine de katkı sağlanacak.

CRAFT ile kullanılan Adobe Lightroom Classic CC sayesinde, kullanıcılar gözlerini ekrandan ayırmaya gerek duymadan fotoğrafları daha hızlı düzenleme imkânı buluyor. Yaratıcı işlem kadranı Crown’a bir dokunuşla; keskinlik, kontrast ve gölgelendirme gibi 11 düzenleme aracına erişilebiliyor. Bir tıkla fonksiyonlar arasında geçiş yapılabiliyor, bir çevirme hareketiyle seçili fonksiyonun değeri değiştirilebiliyor. Sezgisel ve akıcı kullanım sunan Crown, etkili ve kesintisiz bir yaratıcı iş süreci oluşturuyor. CRAFT’ın son güncellemesi, logitech.com/options adresindeki Logitech Options 6.8 sekmesinden ücretsiz indirilebiliyor.

Yeni güncellemeyle Crown tuşu farklı uygulamalardaki aşağıdaki görevleri yerine getiriyor:

Adobe Reader DC (Windows): Zoom, sayfa değişimi ve yatay kaydırma

VLC Media Player (Windows): Video ileri/geri sarma ve ses ayarı

Preview (Mac): Zoom, sayfa değişimi ve yatay kaydırma

Quicktime (Mac): Video ileri/geri sarma ve ses ayarı

Safari (Mac): Sekmeler arası gezinti

SpotifyT (Mac & Windows): Play/Pause, ses ayarı ve şarkı değişimleri