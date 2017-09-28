Adriana Lima: Bedenim bana izin verdiği sürece...

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Şu anda 36 yaşında olan Lima, People dergisine verdiği röportajda " Benim planım bedensel görüntüm izin verdiği sürece, yani en azından 40 yaşına kadar mesleğimi sürdürmek. Yani dört yılım daha var" dedi.Adriana Lima sözlerini "Ama eğer yapabilirsem daha uzun süre de podyumlara çıkmak isterim" diye sürdürdü.