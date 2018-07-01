Adriana Lima'dan 'iyi geceler' pozu

Geçtiğimiz sene Türk yazar Metin Hara ile ilişki yaşamaya başlayan Adriana Lima, sadece Türkiye magazin camiası tarafından değil Dünya magazini tarafından da merakla takip ediliyor. Bir defilede yer almak üzere Paris'e giden Adriana Lima, sosyal medya hesabına yüklediği fotoğrafla ilgi odağı oldu