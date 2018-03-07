Brezilyalı süper model Adriana Lima’nın 5 aydır birlikte olduğu Metin Hara ile ilişkisinin bittiği iddia edilmişti.



New York Post Gazetesi’nin haberine göre Oscar Ödül Töreni’nin ardından Vanity Fair ve Elton John’un düzenlediği partilerde yalnız görüntülenen Lima, bekâr hayatına geri döndü. AncakMetin Hara, sosyal medya hesabında Adriana Lima’nın fotoğrafını paylaştı ve “Seni görmek için günleri sayıyorum” notu ile ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.



Bir diğer dikkat çeken şey ise Lima’nın o gece giydiği elbisesinin karın bölgesindeki şişkinlik oldu. Birkaç farklı açıdan kilo aldığı görülen Lima’nın hamile olabileceği ihtimali de güçlendi.



Hali hazırda 2 çocuk annesi olan Lima, sevgilisi Hara için “Hayatımın aşkı” ifadesini kullanmıştı.

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