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Güney Amerika'ya özgü bir meyve olan liçi, antioksidan özelliklere sahip. Yüksek tansiyonu da dengeleyen liçi meyvesi, C vitamini ve potasyum, kalsiyum, magnezyum içeriyor. Tek başına yenilebildiği gibi salatalara da katılıp tüketilebiliyor.