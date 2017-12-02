Adriana Lima-Metin Hara çiftinden aşk dolu paylaşım

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Top model, Instagram sayfasında Hara ile öpüşürken çekilen bu pozunu "Büyü devam ediyor" notuyla birlikte paylaştı. Lima'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Lima'nın birçok takipçisi "Adam gerçekten de büyü yaptı herhalde" şeklinde yorum yaptı. Bazıları da Lima'nın çıplak ayaklı olmasına gönderme yaparak "Bu Adriana'nın nezaketi. Boy farkı belli olmasın diye ayakkabılarını çıkarmış" diye yazdı.



