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20 senedir her türlü espriyi son derece gülümseyerek göğsümde yumuşatıp pas verdim, çünkü namus şeref gibi kavramlar dışında ünlü olmanın bir tarafıdır bu espri anlayışı! Gelmiş Adriana Lima’nın ayak anatomisini koruyacağım ayağına bana saldıracak!!! Yemezler efendim… Her halta duyarlılar! Acaba kaçınız Metin Hara'ya yüzlerce hakaret edilirken neredeydiniz? Yerim sizin duyarlılığınızı! Ancak ünlü bir insana saldırmak için yer bulunsa duruma göre duyarlılar!!"