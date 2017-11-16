Fiskos

Adriana Lima'nın ayakları olay oldu

16.11.2017 - 09:45 | Güncelleme:

  • 1 Adriana Lima'nın ayakları espri konusu oldu, Deniz Akkaya, Adriana Lima'nın ayaklarını paylaştı
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    Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara ile ilişkisi ile gündemden düşmezken bu sefer  de ayaklarıyla konuşuldu.

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  • 2 Adriana Lima'nın ayakları espri konusu oldu, Deniz Akkaya, Adriana Lima'nın ayaklarını paylaştı
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    "DÜNYA GÜZELİSİN AMA BU AYAKLAR OLMAMIŞ"

    Instagram'ın hikaye bölümünde spor sonrası ayaklarını paylaşan Adriana Lima'nın ayakları güzelliğine gölge düşürdü!

  • 3 Adriana Lima'nın ayakları espri konusu oldu, Deniz Akkaya, Adriana Lima'nın ayaklarını paylaştı
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    Deniz Akkaya, Adriana Lima'nın ayaklarının fotoğrafını kendi sayfasında paylaşıp "Dünya güzelisin ama bu ayaklar olmamış." yorumunda bulundu.

  • 4 Adriana Lima'nın ayakları espri konusu oldu, Deniz Akkaya, Adriana Lima'nın ayaklarını paylaştı
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    Deniz Akkaya’nın esprisine bazı sosyal medya kullanıcıları çok kızdı. Adriana Lima'yı savunan bazı takipçileri Akkaya’yı eleştirdi.

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  • 5 Adriana Lima'nın ayakları espri konusu oldu, Deniz Akkaya, Adriana Lima'nın ayaklarını paylaştı
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    Gelen eleştirilere cevap veren Akkaya, sosyal medya hesabından şunları yazdı; "Elinde klavye başka işi olmayan yada sağa sola sıçramak için an kovalayan kendisi ile sorunlular; siz her paylaşımı saldırı aracı ile kullanırsınız diye espri yapmayalım mı?

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Yorumlar 14
  • Misafir 6 dakika önce
    ​Adriana Lima ne ayak..
  • Misafir 9 dakika önce
    kıyamam deniz de gündemde kalmaya çalışıyor yazık
  • Misafir 34 dakika önce
    Ayak zaten güzel bir organ değildir, neyi paylaşamıyorlar?
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