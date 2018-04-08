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AYRILIK HABERLERİNE İNAT...

Geçen yaz başlayan aşkları doludizgin devam eden Metin Hara ve Adriana Lima çiftinin, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili canları sıkılsa da paylaşımlarıyla birbirlerine olan aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.