Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor'u Babel ve Negredo'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 59'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Babel, ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Takımın gösterdiği reaksiyon ve sahaya koyduğu karakterin çok önemli olduğunu söyleyen Adriano, "Ligin sonlarına geldik. Bu yaklaşım şeklini son haftalarda göstermek çok önemli. Bundan sonraki maçlarda da bunu yapmak istiyoruz. " dedi.

Defansın hem sağında hem de solunda oynadığının hatırlatılması üzerine ise Brezilyalı, "Uzun zamandır futbol oynuyorum. Sağda veya solda oynamak benim için fark etmiyor. Önemli olan çaba ve gayret göstermek. Hocanın istediği yerde oynarım." ifadelerini kullandı.



