Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maçın önemli performans sergileyen isimlerinden olan Adriano, '' Başakşehir'in kaybetmesiyle bu maç bizim için çok önemli bir hal almıştı. Son haftalarda sürekli üstüne koyduğumuz performansı bugün de sürdürerek galibiyeti aldık. Önce defansta düzenli olmanız gerekiyor ki sonra hücumda bir organizasyon yaratabilesiniz. Biz de bunun üzerinde çok çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

MEDEL: ''İYİ DEFANS YAPAN BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK''

Beşiktaş'ın savunma gücünün önemli isimlerinden biri olan Medel, ''İyi defans yapan bir rakibe karşı oynadık, iyi dayandılar ama golü atıp üç puanı aldık. Stoperde de ön liberoda da oynadım, ikisini de seviyorum. Biz topa sahip olan bir takımız, böyle takımlarda stoper oynamak çok zevklidir. Ben de orada oynamaktan keyif alıyorum.'' şeklinde konuştu.