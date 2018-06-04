Adriano'ya teklif var

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru yaptığı açıklamada ülkesine Brezilya’ya dönme planları yaptığını belirten Adriano Correia’yı isteyen bazı kulüplerin olduğu ortaya çıktı. Flamengo’nun yıldız oyuncu için oldukça ısrarlı olduğu belirtilirken, şu anda Serie B’de mücadele veren ve Adriano’nun Brezilya’da oynadığı tek takım olan Coritiba’nın da nabız yokladığı öğrenildi.

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