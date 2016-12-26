26 ARALIK 2016
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İzmir Kuzeyşehir’de Ön Satışa Özel Fiyatlar!
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İzmir Kuzeyşehir’de Ön Satışa Özel Fiyatlar!

Kuzeyşehir’de Ön Satışa Özel Fiyatlarla Ev Sahibi Olun!

İzmir'de ev sahibi olmak için birikiminize değil, kuzeye bakın!

 

İzmir’de birçok ses getiren projeye imza atmış olan Yücesoy Mühendislik, yeni projesi Kuzeyşehir ile herkese ev sahibi olmak için birçok sebep sunuyor. Uygun fiyatlarla satışa çıkan proje, İzmir’in gelişen kuzey aksının tam merkezinde, site hayatının en ince detaylarını bir araya getiriyor. Projeyle ilgili detaylar sizi izmirkuzeysehir.com adresinde bekliyor.

 

Ön satışa özel fiyatları kaçırmamak için başvurun!

 

Kuzeyşehir’den çok güçlü sebepler…

İzmir’in kuzeye doğru ilerleyen geleceğini bugünden gören Kuzeyşehir, özellikle bölgedeki çalışanlar olmak üzere tüm İzmirlilere ev sahibi olmaları için birçok geçerli sebep sunuyor. Gelişen bir aksa yatırım yapmak, nitelikli konut sayısının az olduğu bir bölgede site hayatı  yaşamak, kira ödemek yerine uygun fiyatlarla kendi evine sahip olmak bunlardan en önemlileri… Ayrıca proje konforlu daireleri, açık ve kapalı havuzları, çocuklar için düşünülmüş oyun ve park alanları, Çevre Yolu ve İZBAN gibi şehrin ana ulaşım hatlarına olan yakınlığı, yüksek malzeme kalitesi gibi özellikleriyle proje, daha iyi bir yaşam sürmek ve geleceği için iyi bir yatırım yapmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarına tek başına cevap veriyor.

 

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