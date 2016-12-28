28 ARALIK 2016
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Pideciler, dertli; pideciler sıkkın.
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Pideciler, dertli; pideciler sıkkın.

Yılların Pide Ustası Veryansın Etti: İsyanım hep O’na dedi! Ersin Deliyersin’i çileden çıkarıp, çanağa çömleğe yönelten olay ne?! Kalbi kırık, siniri bozuk pideciden şok açıklamalar!

Pideciler, dertli; pideciler sıkkın.

Senelerin pide ustası, Ersin Deliyersin, işlerinin kesatlığından dertli son günlerde. Artık kimse pide salonlarına gelmiyor diyor kendisi.

“O kendine süper diyen, adını bile anmak istemediğim bir marka var... hep o işte...” Şeklinde  açıklamalar yaparken markanın adını dahi veremeden göz yaşlarına boğulan Deliyersin, markanın pide ürünü çıktı çıkalı artık herkesin evinde kendi pidesini yaptığından, pide salonlarının sinek avladığından bahsetti.

 

“Kalp Kırıklığı, Çömlekle Gider Mi?”

“Fırının her gün boş boş yandığını görmek kalbimi kırıyordu artık” şeklinde, samimi itiraflarda bulunan Deliyersin, “E fırın boş boş yanıyo, bizim çocuk ocağın başında boş boş duruyor... Olmaz dedim. Bi’ şey yapmak şart, çömlek yapmaya başladık.” Şeklinde anlatıyor usta; “Elimiz oyalanıyor be en azından böyle” diyor.

 

Pideci Ersin, markanın adını hiçbir şekilde vermek istemese de,

“süpermiş, pideler de gelmişmiş, evde de pide yensinmiş... yok yaa!” isyanı, SuperFresh Pidelerden bahsettiğini ele veriyor.

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