Halk İster Halkbank Yapar

04 OCAK 2017
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Amanos Dağları'ndaki PKK hedeflerine hava harekatı
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PKK'YA HAVA HAREKATI
Kayseri'de 10 aylık bebeğini cami tuvaletine bırakan kadın yakalandı
GÜNDEM

10 AYLIK BEBEĞİNİ CAMİ TUVALETİNE BIRAKIP KAÇTI!
Bursa'da başını havuzun duvarına çarpan komiser yardımcısı öldü
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Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi hala alınmadı
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SUİKASTÇI ALTINTAŞ İÇİN SÜRE BUGÜN DOLUYOR
Samsun'da 13 yaşındaki kıza cinsel istismara 4 tutuklama
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13 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMARA 4 TUTUKLAMA
Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemi
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REİNA KATLİAMCISI TERÖRİST İÇİN KIRKLARELİ'NDE ALARM VERİLDİ