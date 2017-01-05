05 OCAK 2017
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Deneme haber

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan 'istifa' açıklaması
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MHP'Lİ VEKİLDEN İSTİFA AÇIKLAMASI
Hava durumu 05.01.2017
GÜNDEM

SON 6 YILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI!
Konya Akşehir'de semt pazarının çatısı çöktü
GÜNDEM

KONYA'DA SEMT PAZARINDA DEHŞET! YARALILAR VAR
Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'a 114 yıl hapis istemi
GÜNDEM

SİİRT BELEDİYE BAŞKANI İÇİN 114 YIL HAPİS İSTEMİ
Doğan Holding'in eski ve yeni iki yöneticisine gözaltı
GÜNDEM

DOĞAN HOLDİNG'İN ESKİ VE YENİ İKİ YÖNETİCİSİNE GÖZALTI
Reina saldırısında "ikinci terörist" iddiası
GÜNDEM

REİNA SALDIRISINDA "İKİNCİ TERÖRİST" İDDİASI!