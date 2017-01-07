07 OCAK 2017
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"Sur Yapı Maltepe Projesi Satışta"

SUR YAPI MALTEPE PROJESİ SATIŞTA

Sur Yapı İstanbul Anadolu Yakası’nın köklü ve seçkin bölgesi Maltepe’de panoramik deniz manzarası ve Kayışdağı Ormanı’nın tertemiz havası ile çevrili yüksek yaşam standartlarına sahip projesini çok yakında hayata geçiriyor.

Bostancı Deniz Otobüsü İskelesi ve Bağdat Caddesi’ne 5 Dakika…

Sur Yapı Maltepe projesi Anadolu Yakası’nın Adalar ve Avrupa Yakası ile bağlantısını kolaylaştıran Bostancı Deniz Otobüsü İskelesi ve Anadolu Yakası’nın en önemli caddesi Bağdat Caddesi’ne 5 dakika mesafede yer alıyor. Ayrıca projeye yakınlığı ile dikkat çeken E5 karayolu ve Kartal – Kadıköy metro hattı ile Anadolu Yakası’nın birçok önemli noktasına kolay ulaşılabiliyor.

Panoramik Deniz Manzarası ve Tertemiz Orman Havası…

İstanbul’un en yüksek yerleşim alanında hayata geçecek Sur Yapı’nın yeni konut projesinde tüm bloklar ve daireler panoramik deniz manzarasını görecek şekilde tasarlandı. Sur Yapı Maltepe projesinde panoramik deniz manzarası ile Marmara Denizinin eşsiz güzelliğini gören eşsiz bir manzaraya sahip olabilirsiniz. Ayrıca projeye çok yakın mesafede bulunan Kayışdağı Ormanı’nın tertemiz havasını soluyabilirsiniz.

Anadolu Yakasının Üniversite İlçesi

Maltepe ilçesi, İstanbul Anadolu Yakası’nın en fazla üniversiteye ev sahipliği yapan ilçesi olma unvanına sahip. Sur Yapı Maltepe projesine yakın mesafede bulunan birçok üniversite, ilköğretim ve ortaöğretim kurumu da projenin bulunduğu bölgeye değer katıyor.

Sur Yapı Koşuyolu Satış Ofisinden Satışta…

Sur Yapı Koşuyolu satış ofisinden satışına başlanan; 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlardan oluşacak projede evinizi herkesten önce seçmek ve ön satış dönemi avantajlarından yararlanmak için acele edin!

Detaylı bilgi için: http://maltepe.suryapi.com.tr/ - 444 5 787

Koşuyolu Satış Ofisi

Acıbadem Mahallesi Dostozan Sokak No: 1 Koşuyolu Kadıköy/İstanbul

 

 

 

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