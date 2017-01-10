10 OCAK 2017
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Mesa Park Mozaik
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Mesa Park Mozaik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 il valisiyle telekonferans yaptı
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