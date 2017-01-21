Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e uzanan 84 yıllık bir yaşamın sahibi Feyhaman Duran. Türk resim sanatında portreleriyle öne çıkan ve dönemin tüm zorluğuna rağmen geride birçok eser bırakmış ressamın hayatı "İki Dünya Arasında" sergisiyle yeniden aralanıyor.



Fantastik Hikâyeler Makinesi, çocukları uçağın mucidi Wright Kardeşler'den Hezarfen Ahmet Çelebi'ye, Lumiere Kardeşler'den Taş Devri'ne zaman makinesiyle keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Ömer, büyükbabasının doğum gününde hediye ettiği makineyle merak ettiği herhangi bir şeyin yanıtını,zamanda yolculuk yaparak alıyor. Ancak makinenin kafası karışmaya başlayınca işler giderek ilginç bir hal alıyor.



16 yıldır konserlerin yanı sıra çağdaş dansın önde gelen toplulukları ve performans sanatçılarına ev sahipliği yaparak sahne sanatlarında çıtasını dünya standartlarına yükselten İş Sanat, yeni oyununu sömestre yetiştirdi. Can Yılmaz'ın yazıp Serdar Biliş'in yönettiği Fantastik Hikâyeler Makinesi'nin kadrosu da şahane. Ekiple İş Sanat'taki provalarında buluştuk.



FANTASTİK HİKÂYELER MAKİNESİ ENTERESAN BİR OYUN. ÇOCUKLARI NELER BEKLİYOR?



İbrahim Selim: Şimdi ne desek spoiler olacak diye korkuyorum ama çok tatlı bir çocuğun doğum günüyle başlıyoruz. Büyükbabası ona bir zaman makinesi hediye ediyor, sonra bu alet o ufaklığın tarihteki çeşitli mucitlerle tanışmasına vesile oluyor. Eğlence dozu oldukça yüksek bir oyun.

Sercan Badur: Bir de şarkılar söylüyor, dans ediyoruz. Çiğdem Erken, Tuğçe Tuna gibi çok iyi müzisyenlerle çalıştık.

ÇOCUKLARA OYNAMAKLA YETİŞKİNLERE OYNAMAK ARASINDA NE FARK VAR?

İbrahim Selim: Fark yok aslında. Zaten sahne, illüzyon yaratılan bir dünya; dolayısıyla eğer doğru seçimler yapıldıysa, seyirci her şeye ikna olmaya hazır geliyor.

Tuba Ünsal: Herhalde çocuklara oynamanın tek farkı, reaksiyonu hemen görebilmek.

Sercan Badur: Çocuklar gerçek tepkilerini çok net bir şekilde gösteriyor. Eğer oyun sıkıcıysa, enerji düşükse çocuk sıkılıyor, ağlıyor ve gitmek istiyor. Ama ortaya hem öğretici hem eğlenceli bir şey koyduğunuz zaman keyifli reaksiyon alıyorsunuz. Ve çocuk oyunlarında enerji daha yüksek.

GÜNÜMÜZ DİJİTAL ÇOCUKLARININ TİYATROYA İLGİSİ NASIL?

Tuba Ünsal: Ülkede iyi tiyatro yapıldığı sürece ilgililer tabii. Ama bu konuda bir elin parmağını geçmeyecek kadar az kumpanya, az organizasyon var. Pedagojik olarak doğru, çocuğun dünyasını hırpalamayacak ama aynı zamanda eğlendirecek, eğlendirirken bilgi verecek bir metin lazım. O parametreleri sağlayan bir oyun olduğunda çocuklar hiç sıkılmadan izleyen, muhteşem seyirciler. Kendim de çocuklarımla o süreci yaşadığım için biliyorum, kötü bir oyunla karşılaştıklarında çok acımasız olabiliyorlar.

TUBA, SİZİN ÇOCUKLARINIZ İZLİYOR MU SİZİ? REAKSİYONLARI NASIL?

Tuba Ünsal: İlk kez bir çocuk oyununda oynuyorum. Böyle bir sürece girdiğimi biliyorlar, iş sanatta daha önce sahnelenmiş tüm oyunları izlediler. Onlar da heyecanlı. Oynadığım diğer oyunları izletmedim hiç çünkü henüz algılayabilecek yaşta değiller. Sahnede annelerinin neden itilip kakıldığını ya da neden başka bir adamla öpüştüğünü onlara açıklamak zor. (Kahkahalar...) Civan Mert okuldaki arkadaşlarını da oyuna getireceğini söylüyor.



'TOHUMU DÜZGÜN EKTİĞİNİZDE ÇIKAN AĞAÇ DAHA BEREKETLİ OLUYOR'

BAZI ÇOCUK MASALLARI, ÇOCUKLARA YAZILAN HİKÂYELER YETİŞKİNLERE DE ÇOK ŞEY ÖĞRETEBİLİR. BU HİKÂYENİN DE BÜYÜKLERE HİTAP EDEN BİR YANI VAR MI?

Tuba Ünsal: Zaten çocuk mutlaka ebeveyniyle geliyor oyuna. Ve o yüzden aslında 2 taraflı bir iş yapmamız gerekiyor. Genel çatısıyla çocuklara bir iş sergiliyoruz ama alt metnini ve oyunculukları da öyle bir kurgulamak gerekiyor ki anne-baba da sıkılmadan izlesin.

İbrahim Selim: Zaten dramatik yapı dediğiniz şey, her yaş grubu için seyredilebilir olmayı gerektiriyor. Dünyada kimse çocuk oyununa "Aman canım çocuk oyunu işte" diye bakmıyor. O yüzden iyi çalışılmış çocuk oyunlarında büyükler de oldukça eğleniyor.

Sercan Badur: İzlenmek ve eğlenceli olmak amacıyla yalnızca çocukları hedef alan topluluklar var, dolayısıyla çok kötü çocuk oyunları çıkabiliyor. Ancak bizim yazarımız Can Yılmaz, yönetmenimiz Serdar Biliş, oyuncuları da biliyorsunuz. Tüm bunların bizi doğru bir noktaya taşıdığına inanıyorum.

Hayal Köseoğlu: Yani kimse "Bu çocuk oyunu" diye başlamadı işe.

Tuba Ünsal: Yeni jenerasyon çocuklar gerçekten çok akıllı, çok seçici. İyiyi kötüyü ayırt edebiliyorlar ve onları çocuk yerine koyduğunuzda baştan kaybediyorsunuz. Çocuk dünyası çok naif. Ben onlara iyi bir şey vermenin sorumluluğunu hissediyorum Çünkü tohumu düzgün ektiğinizde çıkan ağaç daha bereketli oluyor.

SİZ ZAMAN MAKİNESİYLE GERİYE GİTMEK İSTER MİYDİNİZ?

Hayal Köseoğlu: Evet!

Sercan Badur: Dönmemek üzere...

Tuba Ünsal: Bir 15 yıl önceye ama, daha da geriye değil. (Kahkahalar.)

İbrahim Selim: Sadece geri mi gidiyor bu yahu? Gerçi bizimki geri gidiyor.

Hayal Köseoğlu: Sadece zaman değil, yer de değiştiriyor. Ben Woodstock'a falan gitmek isterdim, 60'lara.

Sercan Badur: Ben de 60'lara gitmek isterdim, hepimiz aynı galiba. Bir de bizim makine tarihleri karıştırıyor, her an kendinizi simit sarayında bulabilirsiniz!

İbrahim Selim: Ne bileyim, ben daha ileriyi merak ederdim.

Sercan Badur: Daha ilerisi çok kasvetli, çok korkutucu. Bizim son şanslı dönemde yaşadığımızı düşünüyorum.

İbrahim Selim: Nereden biliyorsun?

Tuba Ünsal: Crown'u izliyor musunuz? Daha 1900'lerin başı, adam hasta olup ölüyor. Ortada ilaç diye bir şey yok! (Gülüyor.)

Hayal Köseoğlu: Hayır bir dakika, gidince kalıyor muyuz? Ona göre cevap verelim!

ATABERK NEREDE BU ARADA?

Sercan Badur: Yönetmemiz Ata Berk Beeey!

Ata Berk Mutlu: Geldim. (Gülüyor.)

PROVALAR NASIL GİDİYOR ATA BERK?

Ata Berk Mutlu: Burada çok eğleniyorum, provalar çok güzel gidiyor. Düşünüyorum da zaman makinesiyle geriye gidip geçmişte yaptığım bir hatayı düzeltip tekrar ileriye gitmek isterdim. Bu herhangi bir hata olabilir. Sizce de öyle değil mi?



Sömestr tatilini fırsat bilip kaçılmaması gereken Fantastik Hikâyeler Makinesi'nin prömiyeri 29 Ocak saat 15.00'te İş Sanat Kültür Merkezi Sahnesi'nde... Biletler biletix'ten alınabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN...