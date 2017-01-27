En Hızlı Büyüyen Firma Oldu.

SEKTÖRÜN LİDERİ YİNE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

PAŞA DÖNER YİNE EN HIZLI BÜYÜYEN GIDA FİRMASI OLDU



DÖNERSAN A.Ş.’ye ait PAŞA DÖNER, TOBB tarafından 2015 yılında düzenlenen 3. Dönem ödül törenini satış geliri artış hızına göre 8. Gıda sektöründe ise Türkiye 1. si olarak tamamlamıştı.

Bu yıl düzenlenen 4. Dönem ödül töreninde, çıtayı daha yukarı taşıyarak satış geliri artış hızına göre en hızlı büyüyen 100 şirket sıralamasında satış geliri artış hızına göre 4’üncü, Gıda sektöründe ise yine Türkiye 1. si olma başarısını göstererek ödül almaya layık görüldü.



Paşa Döner, TOBB öncülüğünde AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen 4. Dönem ‘’Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi” yarışmasında bu yıl da tekrar ödüle layık görüldü.



SATIŞTA 4’ÜNCÜ, SEKTÖRÜNDE 1’iNCİ OLDU

Yapılan değerlendirmede, PAŞA DÖNER yüzde 1592 büyüyerek satış geliri artış hızına göre dördüncü, en hızlı büyüyen gıda firması alanında da birincilik alarak, çift dalda ödüle layık görüldü.



ÜST ÜSTE GELEN BAŞARININ SIRRINI AÇIKLADI

TOBB genel merkezindeki törende, ödülünü TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun elinden alan DÖNERSAN A.Ş. (PAŞA DÖNER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Şenocak, yaptığı açıklamada; bu yıl da tekrarlanan bu başarının, PAŞA DÖNER’in kendi geliştirdiği konsept ile yıllar içerisinde piliç but döner üretimi ve satışı konusunda hızla büyümesi, yeni yatırımlar yapılması, makine parkurunun geliştirilmesi, teknoloji yatırımları, ARGE çalışmalarının sürekli arttırılması, çalışma ekibinin özverili performansı, kaliteden taviz verilmemesi ve Türkiye’nin birçok bölgesine, şubeleriyle yaygınlaşmada gösterdiği üstün performans olduğunu söyledi.

AYDA 4 MİLYON KİŞİ HELAL ÜRÜNÜ TADIYOR

PAŞA DÖNER 135 şubesi ile aylık ortalama 4 milyon kişiye bu ürünü tattırmaktadır. Helal konusundaki hassasiyet ve standartlar dikkate alınarak, üretimden son tüketiciye kadar hijyen, kalite ve müşteri memnuniyetine önem verilerek çalışmalar takip ediliyor.



135 ŞUBE İLE BÜYÜMEYE DEVAM

PAŞA DÖNER piyasada yaygın olan tavuk döner üretiminin aksine kendi geliştirdiği piliç buttan ürettiği döner ile de tüketiciden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kazanmayı karşılıklı memnuniyet ve müşteri odaklılık esasına dayandıran PAŞA DÖNER, İstanbul’un 32 ilçesinde 115 noktada, Anadolu’da ise 20 noktada olmak üzere toplamda 135 şube ile hizmet veriyor.





2000 ÇALIŞANLI BÜYÜK AİLE

PAŞA DÖNER, İstanbul‘daki 5000 metrekarelik üretim tesisinde Franchise şubeleriyle birlikte yaklaşık 2000 kişiye de doğrudan iş imkânı sağlıyor.

HELAL BELGEYE SAHİP

PAŞA DÖNER, aynı zamanda Helal sertifikası, uluslararası akreditasyon belgesi ve altın marka ödüllerine de sahip bulunuyor.



HEDEF, SEKTÖRDE YENİ YATIRIMLARLA LİDERLİĞİNİ KORUMAK

Şenocak, tekrarı alınan bu ödülün şirketin ne kadar doğru yolda olduğunu gösterdiğini söyleyerek, bundan sonraki hedeflerinin ise franchise şubeleri ile birlikte kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti temelinde sektörde öncülüğünü devam ettirmek olduğunu belirtti. Ülkemizin geleceğine katma değer oluşturmak ve milli ekonomiye katkı sağlamak için daha fazla üretmeye, çalışmaya ve Türk lirası bazında yeni yatırımlar yapmaya gayret edeceklerini ifade etti. Ayrıca başarı çıtasını daha da yukarıya çıkartarak müşterilerine en iyi hizmeti sunacaklarını söyledi.