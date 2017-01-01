‘HER ŞEY İSTEDİĞİM GİBİ VE OLMASI GEREKTİĞİ KADAR!’

Beş albümden oluşan müzik kariyerinin başından beri sıradanın ötesinde sahne performansı ve dinleyicisiyle kurduğu güçlü bağla öne çıkıyor, Hayko Cepkin. “Şöyle bir dönüp en başa bakınca, yeniden yapsanız daha iyi olurdu dedikleriniz olur mu, yoksa her şey istediğiniz gibi mi?” diye soruyorum ilk. “Şansa inanmam, en azından kendi adıma... Hiç şansımın dönüp de başarı elde ettiğim bir anım olmadı. Ben yaşam auramı gördüm ve sebeplerimin sonuçlarına ancak çalışarak, emek vererek ulaşabileceğime kanaat getirdim. Bu sebeple sevenimin bana, benim sevenime gösterdiğim yıllar süren emek sonucunda bu güçlü bağı yıkılmaz kıldık. Her şey tam istediğim gibi ve olması gerektiği kadar, memnunum” diyor. Eh haksız da değil zira onun bu yüksek güveni, dinleyicisinden de karşılık görüyor. 2016 yılı başında huzurlara çıkan son albümü “Beni Büyüten Şarkılar Vol.1”, yayınlandığı andan itibaren 2 ay boyunca satış listelerinde başı çekti; sadece kendi şarkılarıyla değil cover bir çalışmayla da hayranlarının kalbini kazandığı ortada.

Dinleyicilerinin de bildiği gibi her Hayko Cepkin albümünün bir hikâyesi var. Beni Büyüten Şarkılar Vol.1’in hikâyesini özetlemesini istediğimde, “Bir evde ne kadar çok çeşitli müzik dinleniyormuş, bu karmaşa ne enteresan ve ne garipmiş; özün ne imiş, kökün nelerden beslenmiş adeta bir karmaşa, işte bunu anlatıyor...” diyor. Cover şarkılardan konu açılmışken, “Anlaşılan devamı da gelecek, bu bir olgunluk albümleri serisi mi olacak?” diye sormadan edemiyorum. Anlatıyor: “Olgunluk kafada. Yaş ile birlikte elbette fikirlerin ve bakışın biriken deneyimlerle değişiyor. Beni Büyüten Şarkılar serisi, doğru anlattığıma, aranjelerimin içime sindiğini gördüğüm anda Volume 2 olarak devam edecek. Volume 1 büyük ilgi ve takdir gördü. Devamlılık sağlayacak aranjör kimliğime yine övgü getirecek özende bir iş çıkartma hedefindeyim.”

5 Nisan akşamı İş Sanat sahnesinde akustik performansla dinleyici karşısına çıkacak Hayko Cepkin, akustik konserlerinin alt metnini “İsteseydik en baştan da böyle çalabilirdik, çalmadıysak bir sebebi var” şeklinde özetliyor. “O çok sert dediğiniz şarkı bir bakmışsınız Sufi bir hal almış. Zaten şarkının alt metninde böyle bir duygu yok ise parçayı ne yaparsanız yapın bu ulvi formata getiremezsiniz. Eğer siz bunu duyamadıysanız bu sayede duymanızı sağlıyoruz.”

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‘EN PARLAK DÖNEMİMDE BİLE REHAVETE KAPILMADIM’

Kayıtları evde yapılan bir tür demo albümü olan ‘Sakin Olmam Lazım’ı yayınladığında, sene 2005... O günden bugüne geçen dönemde birçok Türkçe rock müzik şarkıcısı ve grubu yurtdışında stüdyolarda kayıt yaptı, farklı prodüktörlerle çalıştı, özetle albüm kayıtlarında kalitenin gittikçe yükseldiğine dair gelişmeler oldu. Son birkaç yıldaysa seyirci karşısına sakin ve kimilerine göre daha samimi şekilde çıkmak ilgi görüyor; akustik performans-konser konsepti de... Müzik türleri dolayısıyla sahne performansları da neredeyse 10 yıllık dönemlerde değişiyor. Örneğin 80’lerin hair band’leriyle sahnelere yansıyan ‘rock yıldızlığı’, 90’larda grunge ile içe döndü, 2000’lerdeyse kendi müziğini kaydedip internette yayınlamaya dönüştü ... Tüm bu süreç konusunda onun da ne düşündüğünü merak ediyorum zira Hayko Cepkin son derece hareketli konserleri ve hayran grubuyla da ünlü. Acaba ona göre sahnedekiyle dinleyici arasındaki ilişki, iletişim yeniden mi kuruluyor? “Yıllar, şekil almanızda keskin çizgiler sunuyor. En kralı ‘Rock Star’ filmini seyredip bu dediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Bizde bir ekoldür bu film. Şahsen internet konserlerine karşıyım. Bugüne değin hiç yapmadım. Sahne enerjisini, tozunu, terini öldüren bir anlayış. Bu konuda eski kafalıyım” diyor. Nedenini ise şöyle açıklıyor: “Mümkün mertebe et ete değerek terleyerek karşılıklı yüz ifadelerimizi görerek eve döndüğümüzde, yüksek sesten kulak çınlamasıyla yatağa girmeli, evimizde bir ekran karşısında asla yaşayamayacağımız sahneleri yaşamaya devam etmeliyiz. Bu bir sosyalleşme, deşarj yolu.”

Peki ona göre, bugün ülkemiz rock müzik tarihinin neresinde duruyor Hayko Cepkin? Yine aynı özgüvenle anlatıyor: “Ülkemizde rock müzik 2005-2009 yılları arasında bir tutam pompalandı. Sonra yine aynı klişe düzene geri dönüldü. O jenerasyondan da bir tek ben ayakta kaldım zaten. Çünkü en parlak dönemimde bile rehavete kapılmadan bu rüzgâr geçtiği zaman ayakta nasıl durmam gerektiğinin planı ve bilinciyle önüme baktım.”

‘Akrep olamasam da yelkovana bir kanca taktım!’

Hayko Cepkin kısa bir süre önce İstanbul’un keşmekeşi ve tantanasından bunalıp hayatını Şirince’ye taşıdı, sahiplendiği hayvanlarıyla yaşıyor; dostlarıyla kurduğu Varil Camping’i yürütüyor. Burada üretmeye fırsat tanıyan, fikir yaratan hem kendini hem doğayı dinleyebildiği bir yaşamı var. Hazırlıklarını acelesiz yaptığı, vaktini iyi kullandığı; ıvır zıvır laflarla uzayan toplantılardan ya da buluşmalardan kurtulduğu; gereksizlikleri eleyip gerekene hızlı karar alabilen bir yapıda, söylediğine göre. Bu da kocaman bir memnuniyeti beraberinde getiriyor! Temelli çekip gitmek varoluşuna nasıl mı gelmiş? “Varoluşum, hâlâ zamanı yakalayamadığı konusunda hesapta ama eski yaşantıma bakacak olursak şimdi akrep olamasam da yelkovana bir kanca takmışım gibi hissettiriyor.”

Hayko Cepkin 5 Nisan akşamı İş Sanat sahnesinde! Detaylı bilgi için lütfen tıklayın...