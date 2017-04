‘DÜNYAYA AÇILMADAN ‘UNICORN’ ÇIKMAZ’

Türkiye’den milyar dolarlık “unicorn” girişim çıkması için ortaya konan ürünün geniş kitlelerce kabul görmesi gerektiğini belirten İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Mehmet Fahri Can, “Çıkan girişimin global olması lazım. Ülke nüfusu, şirketleri bir noktaya kadar büyütür. Dünyaya açılmadan milyar dolarlık bir girişim olunamaz” dedi. Türkiye’de girişimlerin yeni oluştuğunu vurgulayan Can, “Girişimlerin özel bir ilgiye ihtiyacı var. Kitlesel fonlama girişim ekosistemimiz için olumlu bir gelişmedir” diye konuştu. Can, bankaların kolay ulaşılabilir kurumlar olmadığını kaydederek, “Bankalar bugüne kadar plazalara hapsolmuştu. Girişim dünyasının içine girerek sınırlarımızı aştık” dedi. İş Bankası’nın teknoloji ihtiyacını girişimlerden karşılayabileceklerini aktaran Can, “Her şeyi en iyi bildiğini iddia etmek girişim dünyasının içinde yer alan bir kurumun anlayışı olamaz. Girişim ekosistemin ruhuna uygun olarak, işbirliklere yöneliyoruz ve ihtiyacımız olan teknolojiyi oluşturmak yerine, halihazırda üretmiş girişimlerle birlikte çalışmayı tercih ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Fahri Can

1 YILDA 45 GİRİŞİME ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Girişimlere yatırım yapan sektörlerdeki uygulamaların gelecekte öne çıkacağını kaydeden Mehmet Fahri Can, büyüme potansiyeli olan girişimleri destekleyeceklerini açıklayarak, “Fırsatları kaçırmamak için Kolektif House’taki ofisimizle girişim dünyasının içine girdik ve girişimcilerin yanında yer aldık” dedi. Can, 2017’de hızlandırma programı başlatacaklarını belirterek “Bir yıl içinde 45-60 girişimciye ulaşmak istiyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin dijitalleşmesinin coğrafyasına göre iyi bir durumda olduğunu söyleyen Can, “İş cep” uygulamasını 4 milyon kişinin kullandığını ve dijitale ilginin her geçen gün arttığını açıkladı.

‘Türkiye’de girişimin önemi anlaşılamadı’

İş Bankası ile birlikte hızlandırma proramı başlatacak Kolektif House’un Kurucu Ortağı Ahmet Onur, Türkiye girişim ekosisteminde kurumsal eksiklik olduğunu ve melek yatırımcıların yurtdışındaki örnekleri kadar aktif olmadığını belirtti. Onur, “Yatırımcılar iletişim eksikliği yüzünden girişim dünyasının önemini henüz anlamış değil. Kurumsal anlamda da yeterli fon yok ve girişimler kurumsal şirketlere kolay ulaşamıyor” dedi. 15 sene önce var olmayan şirketlerin, 100 senelik şirketleri geçtiğini kaydeden Onur, “Türkiye’de bilinen 6 bin girişim var ve 2016’da toplamda 64 milyon dolar tutarında 125 adet yatırım yapıldı, Türkiye’nin potansiyeline göre bu çok düşük bir rakam fakat üç sene önceye göre yatırım adedi yaklaşık 6 kat arttı. Türkiye’de girişim ekosistemi yeni yaratılıyor ve daha gidilecek çok yol var” ifadesini kullandı.

İş Bankası’nın Kolektif House’taki ofisi 6 ay önce açıldı

‘FİKRİNİZE ÂŞIK OLMAYIN’

Girişimlerin yapabileceklerini net bir şekilde ortaya koymalarını gerektiğini söyleyen Can, “Girişimler fikirlerini test ederek kendilerini geliştirilmelidir. Girişimciler için en büyük tehlike fikrine âşık olmaktır” dedi. Girişimlerin sürekli bir ilerleme içinde olması gerektiğini aktaran Can, “Mükemmeliyetçi yaklaşım girişim dünyasının en büyük yanılgısıdır” diye konuştu.