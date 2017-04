Cazın Çingene ruhlu sesi: Cyrille Aimée

İlk karşılaşmada âşık olduğu ‘Jazz Manouche’ yani Çingene cazı; sıcacık ritimleriyle Latin soundu; davetkâr ama huzur veren Brezilya cazı ile Bossa Nova ve bunlara ek olarak bilindik tadıyla bir tutam da Amerikan standartları... Cyrille Aimée’nin müziğini ve peşini asla bırakmak istemeyeceğiniz sesini özetlemek için böyle uzun cümlelere ihtiyaç var! Zira, ‘zamansız’ olarak tanımlanabilecek ses rengiyle naif vokaline rağmen farklı türleri gözden kaçırılmayacak kadar çarpıcı biçimde bir araya getirdiği için coşkuyla karşılanmayı hak ediyor. Neyse ki böyle coşkulu bir karşılama fırsatı da yakın zamanda karşımıza çıkacak! Caz ve funk öğeleri harmanladığı kendine özgü tarzıyla geniş kitlelerin hayranlığını kazanan Cyrille Aimée, Türkiye’de ilk kez İş Sanat’a konuk olacak. 8 Mayıs Pazartesi akşamı canlı performansını izleme şansı yakalayacağımız sanatçıyla henüz rastlaşmadıysanız, tanışma fırsatını kaçırmayın...

‘ÇİNGENE BİR KIZ BENİ DURDURDU VE MÜZİK BAŞLADI‘

Fransız ve Dominik kökeniyle Fransa’da doğup büyüyen Cyrille Aimée, Django Reinhardt Festivali için kurulan Çingene kampını yatak odasının penceresinden merakla izlerken, müziklerine hayran olur. 14 yaşında başlayan müzik aşkının anlatmaktan hoşlandığı da bir hikâyesi var: “Bisikletimle, o dönemde yaşadığımız Samois sur Seine şehrinde, Samois Meydanı’na giderken Çingene bir kız beni durdurup ‘Birlikte gidelim mi?’ diye sordu. Kuzenleriyle birlikte bisiklete doluşup gezinmeye başladık, sonra da arkadaş olduk. Ağabeyi Loumpi bana kırmızı bir gitar verip çalmayı öğretti, ben de karşılığında ona okumayı öğrettim. Bir gün büyük ağabeyi Dallas’ın davetiyle ilk defa kalabalık önünde bir caz klasiği Sweet Sue’yu söyledim. Ardından Ella Fitzgerald şarkıları dinleyerek şarkı söylemek istediğimi anladım...” Yeteneğini böylece keşfeden Aimée ve ailesi o çocukken fazlasıyla seyahat eder ve bir yerde uzun süreli yerleşip kök salamazlar (Babasına aile yolculuklarının zaman çizelgesini çıkarmayı teklif etmiş çünkü zaman zaman sıralamayı kendisi bile şaşırıyormuş). Görünen o ki; babasının dalgalı iş hayatı sebebiyle oradan oraya sürüklenerek geçen çocukluğu, onun Çingene ruhuyla da hayli uyuşarak belki de bugün olduğu kişi olmasını sağlar...

Yöneleceği müziği daha çocuk yaşlarda keşfeden Aimée, ailesiyle oradan oraya yer değiştirirken de kendi ayakları üzerinde durmaya başladığında da müzik işine gönül vereceği düşüncesinden hiç vazgeçmez. Henüz 20’li yaşlarında yakaladığı başarının nedenlerinden en önemlisi su gibi akan, insanın içini ısıtan bir sese sahip olmasının yanı sıra asla pes etmemesi olabilir.

SOKAK ŞARKICILIĞINDAN CAZ ŞARKICILIĞINA

Müziğe duyduğu ilginin artmasıyla artık ailesinin de desteğiyle müzik dersleri almaya başlar ancak işler pek de umduğu gibi gitmez. Müzik öğretmeninin tarzından haz etmez ve eğitimini Paris’te American School of Modern Music’te alır. Sonrasında Star Academy isimli yarışmanın 4 edisyonuna katılır ancak yıllar sonra verdiği röportajında anlattığına göre; program için gerekli röportajları yapıp fotoğraf ve video çekimlerine katıldıktan sonra bir de onların seçeceği şarkıları söylemesi üzere sözleşme yapmak isterler. Ne var ki o, kendini buna henüz hazır hissetmez ve sözleşme yapmayı reddeder. Sonra anneannesinin yanına Dominik’e döner ve oradan da New York’taki Purchase College’de giderek caz eğitimi alır. Söylediğine göre okuldaki herkes bir enstrüman çalarken tek şarkıcı odur. Yetişkin olmaya adım atıp kendi hayat yolunu çizmeye başladığındaysa arkadaşlarıyla Avrupa turuna çıkıp sokaklarda şarkı söylemeye başlar. Hikâyenin bu noktasından sonrası ise hızla gelişir... “Şimdiye kadar pek çok yarışmaya katıldım çünkü kendime meydan okumayı seviyorum! O yarışmalarda her zaman söylediğim şarkıları söylemediğim için stres altındayken neler yapabileceğimi görmek hoşuma gidiyor. Bence bundan keyif alabildiğim için ve işi eğlenceye dönüştürebildiğim için kazandım” sözleriyle de özetlediği gibi, vokal yarışmalarına katılmaktan vazgeçmez. 2007’de Montreux Caz Festivali’nde vokal yarışmasında birinci olur ve artık albüm yayınlama vakti gelir. Ardından 2012’de caz dünyasının en prestijli organizasyonlarından Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition’ı kazanır (2015 yılına gelindiğindeyse yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alacak kadar başarılı bir caz şarkıcısıdır).

Caz dünyasındaki çıkışının ardından yumuşacık yorumu, sahnede eksik olmayan gülümsemesi ve Fransızca, İngilizce, İspanyolca olmak üzere 3 dilde söylediği şarkılarla Cyrille Aimée ismini daha geniş bir kitle duymaya başlar. 2009’da yayınladığı ilk albümü ‘Cyrille Aimée and the Surreal Band’ten 2016’da yayınladığı son albümü ‘Let’s Get Lost’a kadar da dinleyiciyle kurduğu bağı güçlendirmeye devam eder. Biz de İş Sanat sahnesinde ılık ılık esecek, içten bir performans izlemeye şimdiden hazırız!

