Değişen çalışma koşulları nedeniyle beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji) polikliniğine yapılan başvurular arasında bel ve boyun fıtığı şikayetleri başı çekmektedir. Eskiden ileri yaş hastalığı gibi algılanan bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları giderek daha genç bireyleri etkiliyor. Peki fıtık neden olur, nasıl önlem alınır, tedavisi nedir? İşte yanıtlar...

BEL VE BOYUN FITIĞI NASIL OLUŞUR?

Su tutma özelliği bulunan kıkırdak yastıklar yardımlarıyla boyun ve belimizi her yöne hareket ettirebiliyoruz. Bu kıkırdak yastıklar (diskler), hareketsizlik veya zorlamanın yanı sıra ağır kaldırma, trafik kazası gibi sert darbelerle omurga kanalına doğru yer değiştirir ve fıtıklaşır. Bu bölgede en hassas organ olan omurilik bulunduğundan fıtık, boyun ve bel sinirlerine baskı yapar.

Bel fıtığı, bel ve bacak ağrısı, bacakta uyuşma, üşüme ve karıncalanma hissine, yürüme güçlüğü ve işgücü kaybına, ileri durumlarda idrar tutamama, bacakta ileri kuvvetsizlik gibi önemli şikayetlere yol açar.

Boyun fıtığı ise omurilik ve boyundan kollara giden sinirlerde ciddi bası oluşturarak, boyunda ağrılar, sık tutulmalar, baş dönmesi ve kısa süreli göz kararması atakları, kolda ağrı, uyuşma, karıncalanma, güç kaybı ile ellerde kuvvetsizlik gibi sorunlara neden olur.

Sürekli bilgisayar başında ve klima altında hareketsiz çalışanlar boyun ve bel fıtığı riskiyle karşı karşıyadır. Sigaranın da disk dejenerasyonlarını artırdığı, iyileşmeyi yavaşlattığı birçok bilimsel yayında bildirilmektedir.