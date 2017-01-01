21 NİSAN 2017
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Startup’lar ‘Crowdup’ta bir araya geldi
ADVERTORİAL

Startup’lar ‘Crowdup’ta bir araya geldi

(ilandır)

Startup konferansı Crowdup, geçtiğimiz cumartesi günü İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Garaj tarafından organize edilen Crowdup’ta, liseli ve üniversiteli gençler ile yatırımcılar bir araya geldi. Crowdup 2016’da kendilerini tanıtma imkânı bulan Others, Socialfamous, Evdeki bakıcım, Otsimo, Pubinno, Poltio, ViralKing, Datapare son bir yılda yaşadıkları olumlu, olumsuz tüm tecrübelerini katılımcılarla paylaştılar. Etkinliğin ana destekçisi İş Bankası da, Kolektif House tarafından yürütülecek yeni girişimcilik programı “Workup”ın duyurusunu ilk kez Crowdup sahnesinden yaptı.

MENTORLUK DESTEĞİ VERİLECEK

Başvuruları 30 Nisan’a kadar sürecek Workup’a dahil olan girişimler uzman kişilerden mentorluk desteği alma imkânına sahip olacak. Program kapsamında girişimler, iş fikri geliştirme, yalın girişimcilik metotları, ekip kurma ve yönetme, hukuk, finans ve muhasebe, sunum teknikleri, satış ve pazarlama ve devlet hibeleri danışmanlık hizmetine erişebilecek ve yatırımcı ağına ulaşabilecek. Girişimler, aynı zamanda birer Kolektif House üyesi olacağı için, etkinliklere katılma fırsatı bulacaklar. Girişimlere İş Bankası ve iştirakleri ile işbirliği yapma, müşteri ve iş ortağı ağına erişim imkânı da sunulacak. Bu sene 650 kişinin katıldığı Crowdup’ta katılımcıların oylarıyla en beğenilen 10 startup ise BlindID, Fithletic, Givin, Letz, LocalGuddy, Looky, Minorpreneurs, Scode, Shippn ve Visar oldu.

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