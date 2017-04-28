YENİ EVLİLERİN YAŞAMLARINA KEYİF KATACAK ÖNERİLER

KANEPENİZE BAŞROLÜ VERİN İlk evinizin salonuna alacağınız kanepeyi, evinizin vazgeçilmezi olarak değerlendirin. Geniş, konforlu bir kanepede keyifle TV izleyebilir ya da uzanıp tatlı bir uykuya dalabilirsiniz. Eski alışkanlıklarınızı yeni evinizde bir arada yaşarken de sürdürebilirsiniz. Yine birlikte günün yorgunluğunu atacağınız, sevdiklerinizle bir arada oturup sohbet edeceğiniz, salonunuzda zamanınızın çoğunu üzerinde geçireceğiniz yer kanepenizdir... Dilerseniz modern görünümlü bir beyaz kanepe seçerek, IKEA’nın sınırsız seçenekli dekoratif yastıklarıyla süsleyebilir, zaman zaman üzerinde ufak değişiklik yaparak, fark yaratabilirsiniz. Sıcacık bir örtüyü de ayakucunuzdan eksik etmeyin. Zemine sereceğiniz, kanepenin ölçülerine uygun yumuşak dokulu bir halıyla kendinize başka bir konfor alanı yaratabilirsiniz. Üzerinde çalışmanın, gazetenizi okumanın ya da sıcak çayınızı yudumlamanın, en önemlisi kendinizi evinizde hissetmenin ayrıcalığını yaşayın. KABLOLARI DEĞİL, EN SEVDİĞİNİZ FİLMİ İZLEYİN Çoğumuzun evinde televizyon ve medya üniteleri salonumuzun baş köşesinde bulunuyor. Televizyon, müzik ve diğer medya kullanımları ile pek çok kablo ve ekipmanı da beraberinde seyretmeye maruz kalıyoruz. IKEA’nın BESTA TV ve dolap çözümleri sayesinde tüm medya ihtiyacınıza çok daha dekoratif ve düzenli bir şekilde yer verebilirsiniz. Üstelik farklı renk ve ölçülerdeki alternatifleri ile kişisel tarzınızı yansıtan bir kombinasyon oluşturabilir, vazgeçemediğiniz tüm aksesuarlarınızı da bu ünitede sergileyebilirsiniz.

KİŞİSEL ALANLAR YARATIN Mavi ve beyazın açık ahşap tonlarıyla birleştiği dingin bir salonun mavi renkli duvarında ya da yemek masanızın yaslandığı bembeyaz sakin fonda düğün fotoğraflarınızla birlikte sevdiğiniz baskı resimleri, çizimleri karıştırarak sergileyin. Evinizin her detayını düşünen IKEA, farklı çerçeveleri bir arada asmanın yaratıcı yollarını sunarken, yaşanmışlığın değerini vurguluyor. Çünkü birlikte yaşamaya başlayacağınız ilk eviniz, yıllar sonra en değerli hatıralarınızın başladığı yer olacak. GÜNEŞİ EVİNİZE TAŞIYIN Dört mevsim aydınlık bahar atmosferini yeni evinizde yaşatmak için mükemmel sarıları, gri tonlarıyla kombinleyin. Dilediğiniz şekilde yerleştirebileceğiniz parçalı bir oturma ünitesini salonunuzun en karakteristik parçası ilan edin. IKEA’nın VALLENTUNA serisi bu koltuklarını, istenildiği şekilde yerleştirerek hem bireysel hem de birlikte geçirilecek anlar için mevcut metrekareyeye göre yerleşim esnekliği sağlayın. Üzerine sarı dekoratif yastık atın. Gün ışığını yarı şeffaf sarı perdelerle içeriye davet ederek atmosferi yakalayın.. Kahverengi duvar ile sarı ve açık grileri ön plana çıkaracak kusursuz bir fon oluşturabilirsiniz.Yeşil bitkiler de doğayı içeriye taşımanıza yardımcı olacaktır. IKEA’nın farklı formlardaki irili ufaklı saksılarına iç mekan bitkilerini yerleştirin. Yemek masanızın üzeri büfenize, orta sehpanıza saksıları dağıtın ve baharı içeride yaşayın. Tek parça bir orta sehpa yerine, istenildiğinde tepsi olabilen GLADOM ile saklama bölmeli KVISTBRO sehpayı kullanarak fonksiyonellikle, estetiği eşleştirebilir, alışılmışın dışında bir uyum yakalayabilirsiniz. HEM GELENEKSEL HEM MODERN SEVENLERE... Bütçeni zi sarsmadan kişiliğinizi yansıtan, kolay uygulanabilen, son derece tasarım ve modern bir yaşam alanı yaratmak, doğru seçimlerle hiç zor değil.Salonunuzda kapaklı dolapları, çekmeceleri ve açık raflarıyla kişisel aksesuarlarınızı koleksiyonlarınızı sergileyebileceğiniz bir EKET kombinasyonuna yer verebilirsiniz. Bu sene mobilyalarda sıkça göreceğiniz hazeran etkisi, IKEA’nın yepyeni tasarımlarına da yansıyor. Siz de evinizde, hafif ama konforlu bir sallanan sandalye ve tavandan sarkıt büyük aydınlatmayla geleneksel modernizmi vurgulayabilirsiniz. Zeminde doğal dokulu jüt halıları tercih edebilir, ufak ahşap tabureleri de minik yastıklarıyla evinizin her köşesine taşıyabilirsiniz.